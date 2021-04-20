«Фридом Финанс»: В фокусе — квартальные отчеты

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 19 апреля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,53%, до 4163 пунктов, после достижения нового исторического максимума. Dow Jones продемонстрировал падение на 0,36%, а NASDAQ скорректировался на 0,98%. Лидерами снижения стали секторы циклических потребительских товаров (-1,14%) и информационных технологий (-0,88%). Единственным, кто закрылся в зеленой зоне, стал сектор недвижимости (+0,29%).

· Акции Altria Group (MO: -6,2%) резко снизились после заявления администрации Байдена о рассмотрении возможности по снижению содержания никотина в табачной продукции.

· Банк Morgan Stanley (MS: +1,8%) продемонстрировал сильные результаты за 1-й квартал 2021 года, а также подтвердил намерения предоставить доступ институциональным инвесторам к криптовалютным фондам.

· Авиаперевозчик United Airlines (UAL: -1,6%) отчитался по EPS и выручке значительно хуже ожиданий. Скорректированные убытки на одну акцию втрое превысили показатель за аналогичный период 2020 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов остаются квартальные отчеты. Компании из индекса S&P 500 преимущественно опережают консенсус-ожидания рынка в части прибыли на 6,9%, что является исторически высоким показателем. Президент Байден и законодатели накануне обсудили возможность менее существенного повышения налоговой ставки на корпоративную прибыль, чем планировалось ранее. Эта возможность может стать краткосрочным драйвером роста широкого рынка. Глобальные тренды по заболеваемости COVID-19 остаются неоднозначными: вчера было выявлено более 657 тыс. заболевших по всему миру, но в центре внимания продолжают оставаться новые штаммы вируса, а также прогресс прививочной кампании в США. Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (European Medicine Agency), вероятнее всего, подтвердит возможность применения вакцины J&J.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq на премаркете характеризуются повышенной волатильностью и торгуются возле нулевой отметки. Вероятно, котировки бумаг на американских биржах сегодня не покажут значительного роста. Более вероятен боковик.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 опустился на незначительные 0,07%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,10%, Nikkei 225 скорректировался на 1,97%. EuroStoxx 50 снизился на 0,62%.

· Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис до открытия торгов выросла на два б.п., до 1,62%. Фьючерс на нефть марки Bent растет на 1,12%, до $64. Золото остается в боковике и торгуется на отметке $1769.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130–4180 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 66 из 100, но по-прежнему отражет надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии начинают оказывать более значительное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал небольшую коррекцию. Индикатор RSI продолжает находиться в зоне перекупленности (около 70 пунктов), поэтому краткосрочныи потенциал роста широкого рынка ограничен. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов.

Сегодня результаты за 1-й квартал 2021 года опубликует производитель медицинского оборудования Abbott (ABT). Инвесторы ожидают, что компания сохранит квартальную выручку на уровне показателей прошлого отчетного периода благодаря диагностическому сегменту. Основной драйвер как выручки, так и прибыли Abbott — диагностика COVID-19 за счет дешевых экспресс-тестов BinaxNOW, Panbio и ID NOW. Консенсус-прогноз предполагает, что квартальная выручка Abbott составит $10,69 млрд (+38,3% г/г), а EPS (не по GAAP) достигнет $1,27 (+95,4% г/г). При этом ожидается снижение EPS (не по GAAP) на 12,4% год к году.

Также во вторник, 20 апреля, квартальный отчет представит лидер рынка видеостриминга Netflix (NFLX). Ожидается, что выручка составит $7,12 млрд (+23,7% г/г) при операционной рентабельности на уровне 25%. EPS, по прогнозам, вырастет с прошлогодних $1,57 до $2,97, что полностью совпадает с прогнозом менеджмента.

Сегодня также отчитается за прошедший квартал крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris International Inc. (PM). Консенсус-прогноз закладывает ожидания по умеренному увеличению выручки на 1,6% г/г, до $7,27 млрд. Однако более высокие темпы роста ожидаются в показателях скорректированной прибыли (+19% г/г) и прибыли на акцию по GAAP (+19% г/г).