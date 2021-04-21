Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Инвесторы осторожно фиксируют прибыль

Российский фондовый рынок продолжает снижение, начатое накануне. Индекс МосБиржи проседает к 3544 пунктам и способен сползти к 3525 пунктам и далее. Индекс РТС упал к 1452 пунктам, новая цель снижения, в случае сохранения биржевых настроений текущими, располагается на уровне 1445 пунктов.

Акции TCS во вторник оказались среди лидеров распродажи. Бумаги падают второй день и уже снизились к 4430 руб., почти полностью нивелировав весь пятничный подъем. Если бумага пробьет вниз рубеж 4387 руб., продавцам откроется дорога к 4250 руб.

Очень слабо выглядят акции «Аэрофлота» с обновлением сегодня минимума от 10 ноября прошлого года у области 64-64,10 руб. Объемы авиаперевозок, которые должны были бы в мае увеличиться, точно не прирастут, а это совсем не добавляет оптимизма акциям перевозчика. В случае углубления продаж целью «медведей» станет отметка 60,00 руб.

В плюсе сегодня оказались акции «Мечела», которые реабилитировались после вчерашнего снижения. Кроме того, в «зеленой» зоне расположились бумаги «ВТБ», обновившие пик от 26 февраля 2021 года около 0,0482 руб. В случае закрепления над 0,0475 новой целью роста станет рубеж 0,0490 руб.

Валютный рынок активизировался только во второй половине дня. На среду запланированы традиционные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Кроме того, президент Владимир Путин представит послание Федеральному собранию, а это способно заставить валютную секцию нервничать. Все зависит от финансовых и геополитических нюансов, хотя рубль в своем базовом состоянии на внутреннюю политику практически не реагирует.

Доллар США к вечеру тянется вверх и торгуется по 76,78 руб., оставаясь в диапазоне 75,50-77,50 руб. Евро стоит 92,49 руб., он очень резво дорожает и явно стремится к 93,00 руб., верхней границе краткосрочного диапазона.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальские стратегии #байкальскиестратегии
Байкальский образовательный маневр: в регионе выбрали точку для прорыва на международный уровень
В Приангарье представили мастер-план развития Байкальска
Александра Козак: «Благоустройство – это не просто плитка и фонарь»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги