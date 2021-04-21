ИАЦ «Альпари»: Инвесторы осторожно фиксируют прибыль

Российский фондовый рынок продолжает снижение, начатое накануне. Индекс МосБиржи проседает к 3544 пунктам и способен сползти к 3525 пунктам и далее. Индекс РТС упал к 1452 пунктам, новая цель снижения, в случае сохранения биржевых настроений текущими, располагается на уровне 1445 пунктов.

Акции TCS во вторник оказались среди лидеров распродажи. Бумаги падают второй день и уже снизились к 4430 руб., почти полностью нивелировав весь пятничный подъем. Если бумага пробьет вниз рубеж 4387 руб., продавцам откроется дорога к 4250 руб.

Очень слабо выглядят акции «Аэрофлота» с обновлением сегодня минимума от 10 ноября прошлого года у области 64-64,10 руб. Объемы авиаперевозок, которые должны были бы в мае увеличиться, точно не прирастут, а это совсем не добавляет оптимизма акциям перевозчика. В случае углубления продаж целью «медведей» станет отметка 60,00 руб.

В плюсе сегодня оказались акции «Мечела», которые реабилитировались после вчерашнего снижения. Кроме того, в «зеленой» зоне расположились бумаги «ВТБ», обновившие пик от 26 февраля 2021 года около 0,0482 руб. В случае закрепления над 0,0475 новой целью роста станет рубеж 0,0490 руб.

Валютный рынок активизировался только во второй половине дня. На среду запланированы традиционные аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ. Кроме того, президент Владимир Путин представит послание Федеральному собранию, а это способно заставить валютную секцию нервничать. Все зависит от финансовых и геополитических нюансов, хотя рубль в своем базовом состоянии на внутреннюю политику практически не реагирует.

Доллар США к вечеру тянется вверх и торгуется по 76,78 руб., оставаясь в диапазоне 75,50-77,50 руб. Евро стоит 92,49 руб., он очень резво дорожает и явно стремится к 93,00 руб., верхней границе краткосрочного диапазона.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»