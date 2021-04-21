«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может протестировать уровень 3600 п.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон к концу торговой сессии вторника умеренно-негативный. Рынок реагирует на снижение на американском рынке, S&P500 теряет 0,7% к 18.00 (мск), в красной зоне и Европа, Euro Stoxx 50 снижается в рамках 2%. Азиатские рынки закрыли день преимущественно в красной зоне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, прежде всего в Индии. Shanghai Composite -0,13%, Nikkei225 -1,97%.

Нефть также отступила от локального максимума. Поддержкой для нефти выступала остановка добычи ливийской Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащей Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC). Причиной послужила многомесячная задержка правительственных выплат компании. В середине дня цена фьючерса на Мосбирже превышала $68/баррель, но затем скорректировалась более чем на 80 центов. Внутренних триггеров для коррекции, кроме геополитических рисков, у российского рынка нет. Но отметим затухание антироссийской риторики.

В начале торговой сессии индекс Мосбиржи демонстрировал рост, достигая 3596 п. В дальнейшем последовала коррекция к уровням середины прошлой недели, индекс достиг 3560 п. к 18.00 (мск).

Валюты развивающихся стран согласно индексу MSCI Emerging Markets Currency на максимуме с начала марта в паре с долларом США. Золото стремится обновить двухмесячные максимумы и торгуется вблизи $1775 за унцию. Динамика пары USDJPY (котировки вплотную приблизились к 108 йенам за доллар) говорит о сохраняющемся “risk on” на рынке несмотря на то, что доходность 10-летних treasuries опять вызывает опасения. Рубль начал день с укрепления, но отступил к 76,8 руб./$ и 92,6 руб./евро к 18.00 (мск) из-за ухудшения внешнего фона и геополитических рисков.

На российском рынке акций хорошую динамику показывают золотодобытчики Petropavlovsk, Polymetal, Полюс благодаря росту цен на драг.металлы. Также лучше рынка бумаги Мечела, ФосАгро ао, Детский Мир. ФосАгро в 1 квартале увеличила продажи удобрений на 2,6%. Хуже рынка TCS ГДР, Система, акции Мосбиржи. В начале торговой сессии инвесторы продолжали «отыгрывать» отчетность ВТБ, но фиксация прибыли ограничила дальнейшее ралли (+0,7% к 18.00 мск).

Ростелеком переходит к прогрессивной дивидендной политике, сообщил президент, председатель правления Михаил Осеевский, планируется ежегодно увеличивать выплаты не менее чем на 5% год к году. Выработка электроэнергии ГЭС РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по итогам 1 квартала 2021 года составила 25,04 млрд кВт·ч, что на 3,4% выше среднемноголетних значений. Акции Ростелеком и РусГидро сдержанно реагируют на новость. Цель бумаг РусГидро на конец года - 0,8668 руб./акцию, Ростелекома - 120,05 руб./ао., что предполагает апсайд 6% и 15% соответственно.

В среду индекс Мосбиржи может продолжить попытки тестировать уровень 3600 п. Рубль в ходе торгов среды будет тяготеть к диапазону 75,9-77,5 руб./$ и 91,6-93 руб./евро.