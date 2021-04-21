«Открытие»: Попытка обновления рекорда захлебнулась во внешнеполитической напряжённости

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,22% до 3566,22 п., а РТС корректировался на 0,65% до 1467,04 п. После бодрого старта отечественный рынок вновь погрузился в переживания по поводу продолжающегося дипломатического кризиса. Впрочем, канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь высказалась за «Северный поток-2», хотя и подчеркнула свою обеспокоенность по поводу здоровья недавнего «берлинского пациента». Сектор нефти и газа терял более 0,6% из-за слабости бумаг «ЛУКОЙЛа», «НОВАТЭКа» и «Транснефти». Впрочем, самыми слабыми были финансы (-0,75%) и транспорт (-0,8%). Бумаги ВТБ возобновили рост, но в TCS Group преобладали продажи. Акции «Петропавловск» дорожали на 1,75%, хотя операционная отчётность за I квартал оказалась довольно слабой. Производство золота упало на 49% до 95,6 тыс. тройских унций. Аналогично сократились продажи до 95,6 тыс. унций с 162,5 тыс. унций в I квартале 2020 года. Впрочем, на весь 2021 год в «Петропавловск» ждут продажи на уровне 430-470 тыс. тройских унций. «ФосАгро» увеличила продажи удобрений в I квартале на 2,6%. По сравнению с предыдущим кварталом продажи увеличились на 40%. Рост в фосфорном сегменте составил 2,3%. В азотном рост также составил 2,3%. «Русгидро» сообщила о снижении выработки электроэнергии своими электростанциями в I квартале на 13,2%. Лидерами в составе индекса МосБиржи были ВТБ, «Петропавловск», HeadHunter, «Северсталь» и «ФосАгро». Слабее всех оказались АФК «Система», TCS Group, OZON Holdings, «РусАл» и «ПИК».

Внешнеполитические риски не отпускают рубль

Рубль начинал день с укрепления в моменте до 75,94 за доллар, но затем вновь отступил на фоне продолжающихся новостей о текущей дипломатической напряжённости с рядом стран Запада. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5135 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,58% на день, выросли до 4,67% на неделю и 5,01% на месяц. Рынок явно закладывается на дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. К середине дня снижение индекса доллара почти иссякло. Показатель терял скромные 0,01%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,59%. Достижения AUD и NZD сократились до укрепления в пределах 0,2% против американского конкурента. В отличие от рубля, норвежская крона торгуется на максимуме против доллара США с 2018 года. Однако в норвежской кроне нет геополитических рисков. Поэтому данный фактор формирует и продолжит формировать будущее рубля, хотя резкого ослабления пока ждать не стоит. Более того, любые признаки смягчения ситуации заставят рубль вернуться к укреплению. К 15:15 мск:

USD-RUB – 76,57 (+0,29%),

EUR-RUB – 92,28 (+0,39%),

EUR-USD - $1,205 (+0,12%),

GBP-USD - $1,396 (-0,14%),

USD-JPY – 108,41 (+0,26%).

Оптовая инфляция в Германии ускоряется

Европейские индексы активно снижались. Самые большие потери наблюдались в бумагах сектора путешествий и гостеприимства. Впрочем, стоит также обратить внимание на слабость бумаг British American Tobacco, которые теряли более 6%. Появились новости о том, что администрация Джо Байдена желает снизить содержание никотина во всех сигаретах, продаваемых в США. Всемирная организация здравоохранения также напугала инвесторов тем, что сообщила о низкой восприимчивости некоторых мутаций коронавируса к существующим вакцинам. Danone отчиталась о падении продаж на 3,3% в I квартале, но обещает вернуться на путь прибыльного роста. Однако рынок пока уронил котировки акций компании на 3%. Австрийский производитель микросхем AMS обнаружил свои акции в падении более чем на 10% после слухов о потери части контрактов с Apple. Из статистики отметим падение безработицы в Великобритании до 4,9% в феврале с 5,0% в январе. В Германии рост оптовых цен ускорился в марте до 3,7% с 1,9% в феврале. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6924,75 п. (-1,08%),

DAX - 15224,18 п. (-0,94%),

CAC 40 - 6203,13 п. (-1,49%).

Запасы нефти в США могли сократиться за прошлую неделю

Рост в нефти сохранялся благодаря форс-мажору в Ливии, где приостановили отгрузку в порту Харига из-за бюджетных разногласий. Национальная нефтяная компания также заявляет о том, что может остановить отгрузку в других портах. Кроме того, предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 2,9 млн бар. за прошлую неделю. В течение дня котировки Brent поднимались до $68 за баррель, но удержаться на этом уровне не смогли, так как доллар почти ликвидировал свою утреннюю слабость. К 15:15 мск:

Brent - $67,39 (+0,51%),

WTI - $63,67 (+0,38%),

Золото - $1772,1 (+0,08%),

Медь - $9402,75 (+0,64%),

Никель - $16215 (+0,58%).

Период отчётности в США набирает обороты

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в пределах 0,45%. Глава Tesla Илон Маск заявляет, что в смертельной аварии в Техасе автомобиль Tesla не находился под управлением автопилота. Свершилось чудо и IBM отчиталась о росте прибыли и выручке благодаря облачным услугам. Рост выручки оказался лучшим за два года, что помогло акциям торговаться в плюсе более чем на 3% на расширенных торгах. Procter & Gamble снова бьёт ожидания благодаря высокому спросу на бытовую химию. Johnson & Johnson отчиталась лучше ожиданий за счёт высокого спроса на медицинское оборудование и медикаменты, хотя направление вакцины против COVID-19 пока остаётся проблемным. United Airlines ожидает вернуться к прибыли в конце текущего года, а пока отчиталась хуже ожиданий по прибыли и выручке. Это уже пятый подряд убыточный квартал. Xerox отчитался хуже ожиданий из-за слабого спроса на офисное оборудование. Netflix отчитается после закрытия торгов. Рубль и отечественный рынок акций остаются под давлением непрекращающихся внешнеполитических осложнений. Надежды на саммит США и РФ несколько угасли после того, как российская сторона заявила о возможности диалога только в том случае, если не будет каких-либо очередных недружественных шагов.