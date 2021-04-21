Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные В случае снижения геополитических рисков рубль может продолжить восстановление Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит отступление от максимумов и перейдет в нижнюю половину диапазона 3500-3600 пунктов Сегодня ожидаем размещение нового госдолга в запланированном объеме по ценам близким к вчерашнему закрытию торгов ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ Ростелеком (ДЕРЖАТЬ) намерен нарастить выручку до 700 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем новую стратегию умеренно позитивно. Дивидендная доходность по текущему курсу составит 4,8%. Целевой уровень по бумаге 109 руб. за акцию, рекомендация «держать». X5 Retail Group (ПОКУПАТЬ) видит потенциал роста дивидендов в 2021 году на 10% – (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем данную новость позитивно, т.к. возможность увеличивать дивиденды говорит об устойчивом росте компании. Потенциальная дивидендная доходность к текущему курсу акций составляет 8,4%. Целевой уровень по бумаге 2800 руб./акцию, рекомендация «покупать». ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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