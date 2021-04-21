ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные

В случае снижения геополитических рисков рубль может продолжить восстановление
Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит отступление от максимумов и перейдет в нижнюю половину диапазона 3500-3600 пунктов
Сегодня ожидаем размещение нового госдолга в запланированном объеме по ценам близким к вчерашнему закрытию торгов
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Ростелеком (ДЕРЖАТЬ) намерен нарастить выручку до 700 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем новую стратегию умеренно позитивно. Дивидендная доходность по текущему курсу составит 4,8%. Целевой уровень по бумаге 109 руб. за акцию, рекомендация «держать».
X5 Retail Group (ПОКУПАТЬ) видит потенциал роста дивидендов в 2021 году на 10% – (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем данную новость позитивно, т.к. возможность увеличивать дивиденды говорит об устойчивом росте компании. Потенциальная дивидендная доходность к текущему курсу акций составляет 8,4%. Целевой уровень по бумаге 2800 руб./акцию, рекомендация «покупать».
ПАО «Промсвязьбанк»