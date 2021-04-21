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ПСБ: Нефть снова под давлением

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent кратковременно обновляли утром во вторник месячный максимум (68 долл./барр.) на новостях о возможных проблемах с поставками нефти из Ливии. Однако затем перешли к снижению, вернувшись в итоге к 66 долл./барр. Продолжающееся ухудшение ситуации с коронавирусом (особенно в Индии) ставит под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть. А начало возвращения на рынок добычи нефти с мая угрожает переходом рынка к профициту предложения. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 0,4 млн барр. и дистиллятов на 0,65 млн барр. вопреки ожиданиям. Если данные от Минэнерго выйдут схожими, для нефти это станет дополнительным поводом для снижения. Сегодня мы ждем попыток Brent пройти вниз 66 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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