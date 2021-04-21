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«Фридом Финанс»: В центре внимания отчет ММК

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Основным поводом для нее стало снижение на внешних площадках. Лидерами роста стали акции Polymetal (+1,97%). В список аутсайдеров попали бумаги TCS Group (-3,73%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,00-77,00.  

ММК (-2,23%) отчитается за первый квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне $2208 млн, EBITDA в размере $687 млн и прибыль в объеме $394 млн руб. По итогам года эти показатели на сегодня ожидаются на уровне $8700 млн, $2400 млн и $1400 млн соответственно. Но мы полагаем, что годовой прогноз будет вскоре улучшен в связи с ростом цен на прокат. Сталь с начала года уже подорожала на 20%. Возможно, эта тенденция продолжится.

Появляются сигналы к ужесточению монетарной политики ЦБ РФ. Все больше аналитиков склоняется в пользу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании до 5%. Мы считаем это маловероятным, но возможным. Повышение ставки обусловлено главным образом ускорением инфляции. Для экономики и фондового рынка лучшим вариантом было бы сохранение мягких денежно-кредитных условий, как, например, в США, минимум до июня. Рубль не нуждается в защите посредством немедленного повышения ставки на фоне высоких цен на экспортные товары и высокого спроса на внутренних рынках.

Торговая идея: ЛУКОЙЛ (-1,95%), спек. покупка, цель: 6 700 руб. Котировки ЛУКОЙЛа отстали от других акций нефтегазового сектора, дополнительным драйвером для их роста выступает повышение цен на нефть и приближение сезона активных автомобильных перевозок.

Ожидаем умеренное снижение. Коррекция на внешних рынках, вероятнее всего, продолжится. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3500-3550 пунктов, ближайшая поддержка расположена на уровне 3450 пунктов. Защитными инструментами выступают акции телекомов и металлургии. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,50-77,50.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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