«Открытие»: Общие негативные ожидания перекрывают корпоративный оптимизм

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов негативный. Большинство азиатских индексов снижается и лишь Китай пытается удержаться от распродаж. Нефть в минусе, хотя промышленные металлы торгуются в плюсе. Опасения остаются связаны с коронавирусной пандемией. В Индии ежедневный прирост более 250 тыс. новых случаев. Япония рассматривает варианты возвращения чрезвычайной ситуации. Сырьевые валюты под небольшим давлением, хотя индекс доллара также испытывает некоторые сложности. Главным событием для РФ станет ежегодное послание президента Федеральному собранию. Кроме того, продолжается дипломатическая сага с Чехией, которая готова пойти на дальнейшее понижение дипломатических отношений с РФ по весьма сомнительной причине. Вероятно, что отечественный рынок продолжит осторожно снижаться, а рубль проверит уровень 77,0 за доллар.

Общие негативные ожидания перекрывают корпоративный оптимизм

По итогам торгов 20 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,61% до 3552,41 п., а РТС на 1,43% до 1455,43 п. Отечественный рынок вновь попытался взять отметку 3600 пунктов, но негативный внешний фон и слабость внутренних оптимистов помешали это сделать. Примечательно, что распродажи коснулись бумаг даже тех компаний, которые улучшили свои прогнозы на будущее. Акции «Ростелеком» упали на 2,8%. Менеджмент планирует к 2025 году удвоить прибыль и нарастить выручку до 700 млрд рублей, а также ежегодно выплачивать дивиденды на 5% выше предыдущего года. В бумагах ВТБ незначительный рост, хотя менеджмент ожидает прибыль по итогам года на уровне 270 млрд рублей, а в 2022 году на уровне 310 млрд рублей. Прежний прогноз составлял 250 млрд рублей и 300 млрд рублей соответственно. Финансовая организация также будет выплачивать дивиденды из расчёта 50% от прибыли по МСФО. Однако негативом остаётся вопрос сроков конвертации привилегированных акций. Его рассмотрение вновь перенесено на отдалённое будущее. В разрезе отраслевых индексов картина также негативная – 8 снизились и 2 выросли. Нефтегазовый сектор потерял 0,65% на фоне вечернего пессимизма в нефти. В секторе телекоммуникаций (-0,74%) явное негативное влияние акций «Ростелеком». Сектор финансов упал на 1,86%. В данном случае вновь продолжается распродажа акций TCS Group, которые стали аутсайдером индекса МосБиржи, потеряв 3,73%. Впрочем, самым слабым всё же был строительный сектор (-2,2%), где основной вклад в снижение внесли бумаги «ПИК». Операционная отчётность «Эталон» (-1,23%) намекает на то, что строительная отрасль может столкнуться с резким сокращением продаж на фоне сильного роста цен. Собственно говоря, лишь благодаря повышению цен на 19% Группа «Эталон» смогла увеличить выручку при существенном сокращении продаж в квадратных метрах. Скромного роста на 0,39% хватило сектору химии и нефтехимии для того, чтобы стать лидером дня. Если же говорить о лидерах среди акций, то ими стали Polymetal (+1,97%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+1,68%) и «Детский Мир» (+1,47%). Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 99,879 млрд рублей, по сравнению с 85 млрд рублей на предыдущей сессии.

Минфин проведёт тест рынка ОФЗ на малых объёмах

Для рубля день складывался весьма неудачно. Утренняя попытка укрепления до 75,94 за доллар быстро свелась на нет, а к вечеру на него ещё стала давить нефть. В сырьевых валютах также проявилась негативная динамика. AUD терял более 0,4% против доллара США. Индекс доллара прибавлял почти 0,2%, хотя доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,56%. Впрочем, это также может говорить о бегстве от риска. Продолжается дипломатическое обострение сразу по нескольким направлениям. Чехия заявляет о возможности новых шагов, посол США всё же отбывает обратно для консультаций, а Москва высылает двух дипломатов Болгарии в ответ на аналогичные действия Софии. Звучат претензии со стороны НАТО по поводу учений российской армии и флота на юге страны и в Чёрном море. В этих условиях Минфин планирует провести 21 апреля аукционы ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года и ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Первый аукцион проводится в объёме 20 млрд рублей по номиналу, а второй 10,308 млрд рублей по номиналу. Отметим, что предложение будет ограниченным и ведомство может позволить себе размещение с более высокой премией. Однако ограниченный объём размещения также снижает поддержку для рубля, который не сможет воспользоваться аукционами ОФЗ для попытки укрепления. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,63% до 76,83, а евро на 0,54% до 92,42.

Netflix испытывает проблемы с ростом клиентской базы

Индексы США закрыли день в минусе, но это ещё не самая неприятная новость. После завершения торгов отчиталась золотая овечка цифровой экономики Netflix (-0,88%) и это уже было сильно неприятно. Прибыль и выручка оказались лучше ожиданий Wall Street, но число новых подписчиков выросло лишь на 3,98 млн по сравнению с 6,2 млн ожидаемыми. Более того, уже в II квартале стримминговый сервис ожидает прироста лишь 1 млн новых подписчиков по всему миру. Компания оправдывает данную динамику сокращением нового контента в условиях пандемии, но именно пандемия обеспечила Netflix бурный рост в прошлом году. Более очевидным является то, что на поле онлайн-видео появилось слишком много игроков, включая Disney+, Hulu, HBO Max, Apple TV+, Amazon Prime и NBCUniversal Peacock. Со временем конкуренция в секторе только возрастёт и прирост новых подписчиков может пойти в минус на фоне открытия экономики. Всемирная организация здравоохранения продолжает пугать рынки. Эксперты ВОЗ говорят о штаммах, которые нейтральны к существующим вакцинам. В самих США ежедневно прививают 3 млн человек, но число новых случаев удерживается на высоком уровне. К примеру, в понедельник оно превысило 67 тыс. На этом фоне под давлением вновь были акции авиакомпаний и операторов круизов. Бумаги United Airlines потеряли 8,53% на фоне пятого подряд убыточного квартала и неясных перспектив возвращения к прибыльности в течение года. Apple провёл презентацию новых продуктов, включая обновлённые iPad, а также долгожданные электронные метки, но инвесторы оценили это на -1,28% падения акций. IBM (+3,79%) неожиданно отчиталась о росте прибыли и выручке, хотя рынок в последнее время привык к обратному. Акции производителя сигарет Altria (-3,85%) негативно отреагировали на слухи о том, что администрация Байдена может предписать снизить содержание никотина во всех продаваемых в США сигаретах. В разрезе секторов самые большие потери были в энергетике (-2,66%), а сильнее всех оказались коммунальные услуги (+1,32%). В составе индекса Dow Jones лидировали International Business Machines Corp. (+3,79%), Johnson & Johnson (+2,33%) и UnitedHealth Group Inc. (+1,72%). Самыми слабыми были Boeing Co. (-4,13%), Nike Inc. (-4,2%) и Goldman Sachs Group Inc. (-3,27%). По итогам дня:

DJIA - 33821,30 (-0,75%),

S&P 500 - 4134,94 п. (-0,68%),

NASDAQ - 13786,27 п. (-0,92%).

Укрепление иены и планируемые карантинные меры обвалили японские акции

Японский рынок терял более 2% на торгах в среду. Иена вновь укрепилась до 108,0 за доллар, что традиционно воспринимается негативом в отношении акций экспортёров. Бегство от риска также демонстрируют японские бонды. Доходность по 10-летним упала до 0,07% по сравнению с 0,09% накануне. Впрочем, поводом для такого бегства стало сообщение NHK о том, что правительство рассматривает объявление чрезвычайной ситуации в префектурах Токио и Осака из-за существенного ускорения роста заболеваемости COVID-19. Ситуация осложняется тем, что через каких-то три месяца должны состояться летние Олимпийские игры, но все может сорваться в последний момент. В Китае рынок не испытывает подобных сомнений. Инвесторы позитивно реагировали на отчётность компаний банковского сектора и здравоохранения. В Южной Корее рынок снижался на коронавирусных опасениях. Samsung Electronics и SK Hynix теряли более 1%. В Индии торги не проводились в связи с национальным праздником. Из интересной статистики отметим рост инфляции в Новой Зеландии в I квартале до 1,5% при ожиданиях 1,4%. В Австралии розничные продажи выросли за март на 1,4% при ожиданиях роста на 1,0%. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 28528,09 п. (-1,97%),

Hang Seng - 28641,87 п. (-1,70%),

S&P/ASX 200 - 6981,70 п. (-0,51%),

Shanghai Composite - 3476,30 п. (+0,10%),

KOSPI - 3175,13 п. (-1,41%).

Коронавирусные страхи и рост запасов в США перекрывают ливийский форс-мажор

Нефть накануне дорожала на форс-мажоре в Ливии, но к вечеру растеряла свои достижения на опасениях резкого падения спроса в ряде стран из-за очередной волны коронавируса. В Индии зоны карантина расширяются на фоне нехватки медицинского оборудования для лечения тяжёлых случаев. Затем уже отчёт API добавил немного пессимизма своей статистикой по запасам. На неделе до 16 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 436 тыс. бар. Запасы бензина упали на 1,6 млн бар., а дистиллятов увеличились на 655 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидают падения запасов нефти на 4,4 млн бар.. Опрос Reuters указывал на ожидания снижения запасов нефти на 3,0 млн бар. Соответственно, у рынка есть определённые основания для пессимизма. К 9:00 мск:

Brent - $66,12 (-0,68%),

WTI - $62,18 (-0,78%),

Золото - $1785 (+0,37%),

Медь - $9303,54 (+0,17%),

Никель - $16125 (+0,54%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

В 11:30 мск – цены на жильё в Великобритании;

В 12:00 мск – ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию;

В 13:30 мск – выступает глава Банка Англии Эндрю Бейли;

В 17:00 мск – решение Банка Канады по ставке (ожидается сохранение на уровне 0,25%);

В 17:30 мск – отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

АО «Открытие Брокер»