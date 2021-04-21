ПСБ: С учетом лимитированного предложения нового госдолга аукционы Минфина РФ сегодня могут пройти без премии

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2 – 5 б.п. Цены ОФЗ находились под умеренным давлением из-за рисков военной эскалации с Украиной и ухудшения дипломатических отношений России с западными странами. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,16% годовых.

Минфин РФ​ объявил о планах провести в среду размещение 7-летних ОФЗ-ПД 26236 на 20 млрд руб. и ОФЗ-ИН 52003 - на 10,3 млрд руб. Данная комбинация бумаг пользуется спросом у широкого круга инвесторов. С учетом выплат купонного дохода по ОФЗ на 29,6 млрд руб. и возможного реинвестирования данных средств, ожидаем размещение нового госдолга в запланированном объеме по ценам, близким к вчерашнему закрытию торгов.

ПАО "Промсвязьбанк"