Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 апреля: 4 314,7998 руб/1 г золота и 63,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 314,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 63,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 935,1899 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 803,9702 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,4002 р. (1,58%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,17%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,1401 р. (1,78%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,6399 р. (1,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
Жена сенатора от Приангарья Чернышева за 2020 год заработала в 2,7 раза больше супруга – 15 млн рублей
Сенатор от Принагрья Брилка обеднел за год на 73 тыс. рублей, а его жена увеличила доход в 29 раз
Названы жены депутатов Госдумы от Приангарья с наибольшим количеством денег и имущества
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги