Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 апреля: 4 314,7998 руб/1 г золота и 63,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 314,7998 руб.

1 грамм серебра - 63,2500 руб.

1 грамм платины - 2 935,1899 руб.

1 грамм палладия - 6 803,9702 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,4002 р. (1,58%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (1,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,1401 р. (1,78%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,6399 р. (1,23%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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