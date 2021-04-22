«Фридом Финанс»: S&P 500 проведет сессию в диапазоне 4110–4160 пунктов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 20 апреля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,68%, до 4135 пунктов, Dow Jones снизился на 0,75%, NASDAQ сократился на 0,92%. Лидерами роста стали секторы коммунальных услуг (+1,32%) и недвижимости (+1,12%). В числе аутсайдеров оказались энергетические компании (-2,66%) ввиду ухудшения котировок в интегрированных отраслях — разведке и добыче, а также нефтесервисах. Финансовый сектор теряет 1,81% на фоне падения доходности трежерис. Широкий рынок продолжает снижение без явных причин.

International Business Machines (IBM: +3,8%) отчиталась за 1-й квартал 2021 года выше ожиданий инвесторов по выручке и EPS. Обновленный прогноз на 2021 год также превзошел консенсус. Отчет United Airlines (UAL: -8,5%) за 1-й квартал 2021 года оказался хуже ожиданий в части EPS. Также инвесторы обеспокоены низким прогнозным значением TRASM на 2-й квартал. Производитель медицинского оборудования Abbott (ABT: -3,6%) не удовлетворил инвесторов темпами роста выручки в сегментах, не связанных с диагностикой COVID-19.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы продолжают внимательно отслеживать финансовые результаты компаний, публикуемые в рамках сезона отчетностей. Негативная реакция рынка на сильные квартальные показатели говорит о том, что высокие ожидания уже были заложены в цены акций и инвесторы предпочитают фиксировать прибыль. Показателен отчет Netflix (NFLX), не оправдавший прогнозов инвесторов по росту количества подписчиков. Возможно, аналогичные ситуации можно будет наблюдать и с другими бенефициарами пандемии COVID-19.

Еще один тренд текущего сезона отчетов – рост цен на потребительские товары на фоне повышения стоимости сырья. Производители стремятся сохранить рентабельность, но вместе с тем усиливаются инфляционные опасения участников рынка.

Инвесторы все меньше воспринимают COVID-19 как фактор давления на рынок США. Внимание переключается на страны ЕС, в которых динамика заболеваемости COVID-19 демонстрирует замедление. Темпы вакцинации также вызывают надежду на восстановление европейских экономик. При этом глобально коронавирусная инфекция по-прежнему оказывает значительное влияние на макростатистику различных регионов.

Азиатские фондовые площадки демонстрировали преимущественно негативную динамику. Китайский CSI 300 поднялся на 0,3%, японский Nikkei 225 упал на 2,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,66%. EuroStoxx 50 растет на 0,86%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис продолжает сокращаться до 1,56%. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $66,5. Золото укрепляется до $1781.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4110–4160 пунктов.

21 апреля отчет за 1-й квартал представит американский нефтесервисный гигант Baker Hughes (BKR). Мы ожидаем падения выручки год к году, поскольку снижение буровой активности в прошлом году началось в конце марта. Консенсус предполагает сокращение выручки на 11,6%, до $4,8 млрд. Тем не менее скорректированная чистая прибыль на акцию может оказаться не ниже аналогичного показателя за 1-й квартал 2020-го благодаря оптимизации расходов, поскольку консенсус ($0,11) соответствует результату прошлого года. Сильные результаты, вероятно, продемонстрирует сегмент промышленного оборудования и технологических решений на фоне восстановлению мировой экономики. Объемы продаж нефтесервисных услуг и скважинного оборудования все еще находятся под давлением из-за низкого спроса на черное золото ввиду ограничений на передвижение граждан.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 74 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. При этом в инвестсообществе сохраняется настороженность относительно угрозы COVID-19 и геополитической ситуации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. На этой неделе индекс широкого рынка демонстрирует небольшую коррекцию. Индикатор RSI опустился ниже зоны перекупленности (около 70 пунктов), отражая временный переход инициативы от «быков» к «медведям». Это может привести к краткосрочной консолидации широкого рынка. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов.