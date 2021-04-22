ИАЦ «Альпари»: На волатильности нефтяных цен и эмоциях смелые парни получили знатный бакшиш

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 21 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,85%, составив $62,14 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,74%, до $66,08 за баррель. Много это или мало? Насколько комфортны для России, прежде всего, ее бюджета текущие цены на нефть? Особенно с учетом возможного расширения американских санкций на весь российский суверенный долг и долг государственных компаний и банков.

Нефть вышла в озвученный нами в годовом прогнозе на 2021 год коридор по Brent $60-70. В бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти $43,3 за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния. Вероятность, что бюджет по итогам года будет профицитным почти 100%. На рынке нефти в 2021 году будет наблюдаться устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. При этом мы по-прежнему полагаем, что мир находится в начале сырьевого цикла, а значит, цена Brent может выйти к $80 за баррель к концу года. А в ближайшие пару лет превысит $100 за баррель.

Но давайте вспомним, что было год назад. Цена фьючерсов на нефть WTI упала ниже нуля, в моменте бумага торговалась ниже минус $40 за баррель. Отрицательная стоимость нефти наблюдалась по одной конкретной бумаге. Июньские фьючерсы на WTI падали на максимуме на 18%, до $20,4 за баррель, Brent подешевел почти на 9%, до $25,6. Коронавирус сократил спрос на сырье, нефтехранилища работали на максимальной загрузке. Плюс к этому теплая зима дополнительно сократила спрос на сырье.

Был и еще один важный момент. Особенность фьючерсов в том, что если трейдер не успевает закрыть текущий контракт, то ему грозит физическая поставка нефти. Как правило, сырье доставляется в терминал Кушинг в Оклахоме. Но он и так активно заполнялся нефтью из-за падения спроса, вызванного экономическим спадом. Чтобы избежать этой головной боли, трейдеры всеми силами пытались продать свою нефть до конца торгов, когда закроются майские фьючерсы, и обвалили цену.

Хейтеры России, которых очень любят западные и оппозиционные российские СМИ, тогда быстро и радостно заговорили об обнулении российских акций, рубля, бюджета и экономики в целом. Кремль тогда сохранил молчание, приложив потом много усилий для действий в рамках ОПЕК+. В результате промышленная экономика Российской Федерации просела меньше, чем многие конкуренты. А на эмоциях и волатильности смелые парни заработали неплохой бакшиш.

Ну и в заключение стоит сказать, что цена на нефть важна для бюджета, а для макроэкономики в целом ее значение сильно преувеличено. Однако она имеет первостепенное значение для рынка акций, так как по факту определяет справедливые цены компаний. От цен на нефть в значительной степени зависят денежные потоки компаний, в том числе ненефтяного сектора, например, «Сбера» и розничных торговых сетей. От цен на нефть в значительной степени зависит стоимость суверенного долга и, как следствие, ставка дисконтирования в финансовых моделях. Соответственно, цены на нефть дважды определяют уровень справедливых цен.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»