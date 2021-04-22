ИАЦ «Альпари»: Иммунитет россияне получат не из-за прививки, а переболев

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург завил во вторник, 20 апреля, что рассчитывает на то, что к ноябрю 70% населения России будет привито от COVID-19. Накануне стало известно, что эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам исследования данных 3,8 млн привитых граждан России. Однако Гинцбург указал, что реальная эффективность препаратов может быть даже выше заявленных показателей.

Цифра, конечно, очень хорошая, однако вряд ли достижимая. В России в государственных клиниках прививка бесплатная, в частных — $25 (около 1900 руб.) за одну дозу, то есть $50 (около 3800 руб.) за прививку. Вакцинация достаточно доступна. Но люди в целом прививаются без ажиотажа. Поэтому значительный процент россиян— не менее 50% от взрослого населения России — к ноябрю получит иммунитет переболев, а не через вакцинацию. Что, конечно, не очень хорошо, так как последствия COVID-19 до сих пор не изучены.

Понятно, что доля сферы услуг в России в ВВП меньше, чем в странах G7, а значит, для нас ограничения из-за COVID-19 менее критичны, чем для них. Но ограничения и санкции являются важным тормозом восстановления экономики России. Хотя на фоне дорогой нефти мы ожидаем восстановления российской экономики в конце года, а также дальнейшего роста фондовых индексов и укрепления рубля. Мы оцениваем совокупную (то есть за два года) выручку России от экспорта вакцины в 2021-2022 в $30 млрд.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»