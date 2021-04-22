ИАЦ «Альпари»: Повышение энерготарифов сдержит развитие удалённых форматов работы

Попытка лоббистов взвинтить тарифы на электричество для населения в очередной раз закончилась неудачей. Минэнерго, как оказалось, выступает против введения прогрессивной шкалы энерготарифов. Союз потребителей РФ предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов для тех домохозяйств, которые не укладываются в социальную норму потребления электроэнергии в месяц, то есть в 100 кВт/ч.

Мы считаем, что это предложение, если будет реализовано, ударит по карману миллионов и без того стремительно нищающих россиян. Даже экономное потребление электроэнергии домохозяйством не всегда может стать возможностью сохранить «бюджетный» тариф.

«Пикантный» характер этой инициативы заключается в том, что инициаторами повышения тарифов стали не производители, а одна из ассоциаций потребителей, что выглядит довольно странно. И особенно странно выглядит это предложение именно тогда, когда значительная часть россиян стала переходить на удалённую работу и работать из дома как по причине связанных с пандемией ограничений, так и из-за внедрения в рабочие процессы новых и более совершенных технологий. Теперь у каждого домохозяйства есть дома как минимум один компьютер и интернет.

По оценкам портала «Работа.ру», на начало 2021 года 14% сотрудников российских компаний работали удалённо онлайн. Таким образом, неоправданное повышение тарифов на электроэнергию будет сдерживать развитие новых технологий и новых, более удобных гражданам форматов работы. Вероятно, в будущем энергосберегающие технологии помогут решить эту проблему, но на сегодняшний день нет ни экономического, ни простого здравого смысла искусственно форсировать тему повышения тарифов на электричество.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»