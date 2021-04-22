ИАЦ «Альпари»: Рынок принял решение подрасти

Российский фондовый рынок в среду вырос на смешанном геополитическом фоне и волатильности в нефти. Индекс МосБиржи восстановился до 3567 пунктов, но этот рост не выглядит устойчивым. Краткосрочно диапазон колебаний рублевого индикатора заключен в границы 3550-3600 пунктов. Индекс РТС вернулся к 1467 пунктам и может двигаться в рамках 1450-1485 пунктов.

В лидерах спроса сегодня акции металлургов — «Русала», «НЛМК» и других. После коррекции спрос сюда вернулся за счет сохранения глобальной конъюнктуры положительной. Продолжают падать расписки TCS, где уже пробита нижняя граница диапазона 4300-4637 руб. и тестируется область поддержек 4275-4285 руб. Если «медведи» останутся в большинстве, продажи могут уйти к 4000 руб.

Обращение президента Владимира Путина к Федеральному собранию прошло ожидаемо, озвучен ряд социальных намерений, даны указания и бизнесу, и власти — все как и должно быть. Минфин разместил ОФЗ в рамках еженедельного аукциона оптимально - выпуск 26236 привлек 20 млрд руб. при спросе в 84 млрд руб., выпуск 52003 ИН продан на 4,8 млрд руб. при спросе в 22,8 млрд руб.

К вечеру рубль умеренно укрепляется, но ничего сверхъестественного все же не происходит. Доллар США торгуется по 76,57 руб. и балансирует в пределах 75,50-77,50 руб. Евро стоит 92,18 руб. и может двигаться в рамках 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»