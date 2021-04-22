«Фридом Финанс»: Акции металлургов – в лидерах роста

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Конъюнктура внешнего рынка улучшилась. Цены на нефть приостановили снижение. К концу основной торговой сессии в России Brent восстановилась к $66 за баррель. Фьючерс на S&P500 к 18:00 мск прибавляет 0,4%. Текущий сезон корпоративной отчетности в США может оказаться лучшим за два года, что будет способствовать обновлению максимумов фондовыми индексами.

Курс рубля к доллару меняется несущественно. Бенчмарки отечественных площадок движутся разнонаправленно: индекс Мосбиржи к 18:00 мск опустился на 0,9%, а РТС прибавил 0,8%. Позитивным фактором для российского рынка стали анонсированные президентом в послании к Федеральному собранию меры поддержки.

Рубль был под давлением накануне из-за опасений по поводу протестов сторонников Алексея Навального, сообщений о закрытии Россией воздушного пространства над Черным морем, озабоченности канцлера Германии о размещении российских войск на границе с Украиной. После достижения парой USD/RUB отметки 77 к 13:00 мск рубль вернулся к укреплению, которое совпало по времени с выступлением президента. Резких заявлений в отношении зарубежных оппонентов в речи Путина не было, что снизило давление на рубль. Но ралли развить ему не удалось, поэтому котировки USD/RUB стабилизировались в районе 76,5.

Сектор металлодобычи и металлообработки в лидерах роста. В центре внимания бумаги ММК (+0,8%). Чистая прибыль компании за первый квартал 2021 года увеличилась в 3,6 раза по сравнению с прошлогодним уровнем и составила $477 млн. Этот результат оказался выше ожиданий. Совет директоров ММК рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд по результатам первого квартала в размере 1,795 руб. на акцию.

Бумаги АФК Система не реагируют на объявление ценового диапазона Segezha Group от 7,75 до 10,25 рубля за бумагу. ВТБ продолжает рост (+1,4%) после ряда заявлений по итогам дня инвестора, состоявшегося накануне.

В фокусе внимания инвесторов в последние два торговых дня текущей недели будет Климатический саммит, на который Джо Байден пригласил В.Путина и Си Цзиньпина. Участие российского президента в этом форуме должно разрядить обстановку и повысить доверие к активам отечественного фондового рынка. Волатильность может также снизиться в преддверии заседания ЦБ РФ, намеченного на 23 апреля. Интрига относительно величины будущей ставки заставляет занимать выжидательную позицию. Относительно мягкая риторика регулятора, несмотря на сохранение намерение постепенно повышать ставку, станет поддержкой для цен на ОФЗ. Если Банк России поднимет ставку на значительную величину, это окажет поддержку рублю и создаст предпосылки его укрепления.

Индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне 3500-3600 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB на предстоящую сессию: 76-77 и 91,5-92,7 соответственно.