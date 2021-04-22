«Открытие»: Экономическая направленность послания президента поддержала рубль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Ракеты в сноску, а экономику в основной текст

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,11% до 3556,36 п., а РТС рос на 0,38% до 1461,02 п. Отечественный рынок принял сторону китайских индексов, которые всё же решили отметить день ростом. Главным событием в РФ стало ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию. Вопреки многим ожиданиям, главный фокус выступления был сделан не на ракеты и международную ситуацию, а на решение внутренних проблем. Для рынка это стало больше позитивом, чем негативом. Из важных вещей отметим предложение выделить регионам до 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты, скорое создание льготной программы кредитования для туристической инфраструктуры, а также обещание достроить скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург за три года. Для несырьевых экспортёров обещается снизить валютный контроль. И, наконец, президент призвал улучшить деловой климат в стране. В частности, говорилось о поощрении реинвестирования дивидендов в развитие экономики страны, а также создание условий, когда строительство нового предприятия под ключ будет быстрее и выгодней, чем в других регионах мира. Правительству и Центробанку поручили сдерживать рост инфляции. Последнее, скорее, намекает на более высокую решимость регулятора на заседании 23 апреля. Более позитивно на выступление президента отреагировал рубль, но и рынок акций, как минимум, не стал падать. Поскольку инфраструктура прозвучала в конкретных цифрах, то сектор металлов и добычи отразил это в своём росте на 0,5%. Транспортный сектор, впрочем, ориентировался на ухудшение ситуации в мире с коронавирусом. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 43 млрд рублей к середине дня.

ММК отчитался по МСФО за I квартал. Чистая прибыль выросла в 3,6 раз (Г/Г) до $477 млн. Выручка увеличилась на 28% до $2,185 млрд. Рост бумаг превышал 0,7%. В лидерах индекса МосБиржи были «АЛРОСА», «РУСАЛ» и привилегированные «Сургутнефтегаза». Слабее всех оказались TCS Group, «Аэрофлот», Mail.ru Group и OZON Holdings.

Экономическая направленность послания президента поддержала рубль

Рубль начинал день неуверенно, но на фоне послания президента Федеральному собранию настроение на валютном рынке заметно улучшилось. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5030 рублей. Ставки MosPrime остались на день на уровне 4,58%, выросли до 4,71% на неделю и снизились до 5,0% на месяц. Шансы на то, что ставка будет повышена сразу на 50+ базисных пунктов существенно возрастает. В целом на рынке даже считают наиболее правильным сделать шаг в 100 базисных пунктов и на этом завершить процесс нормализации, поскольку рынок ОФЗ уже отражает подобную перспективу. Кстати, о рынке ОФЗ. Минфин в среду проводит аукционы и на первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу, т.е. весь предложенный объём. Спрос составил 83,703 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,07%. Во всяком случае, зафиксированная доходность оказалась ниже, чем на предыдущих аукционах, что можно объяснить ограниченным объёмом размещения и позитивным фоном выступления главы государства. Вероятно, что успех будет закреплён, а эффект от дипломатического скандала с Чехией постепенно начнёт затухать, что позволит рублю выполнить цель на укрепление по итогам недели. На Forex преобладало спокойствие. Индекс доллара укреплялся чуть более 0,1% до 91,35 п. AUD и NZD незначительно укреплялись против валюты США. К 15:15 мск:

USD-RUB – 76,66 (-0,22%),

EUR-RUB – 92,05 (-0,40%),

EUR-USD - $1,201 (-0,23%),

GBP-USD - $1,392 (-0,1%),

USD-JPY – 108,1 (+0,03%).

Карантин располагает к потреблению пива

Европейские индексы демонстрировали рост. Самым сильным был сектор технологий, а вот коммунальные сервисы оказались аутсайдерами. Впрочем, в отдельных бумагах рост был весьма неплохим. Пивоваренная Heineken отчиталась об увеличении выручки в I квартале. Весьма вероятно, что «сидим дома» располагает к покупке баночного и бутилированного напитка. Голландский производитель микросхем ASML отчитался лучше ожиданий за I квартал на фоне глобального дефицита микросхем и соответствующего повышенного спроса. Инфляция в Великобритании составила 0,7% по итогам марта при ожиданиях 0,8% и 0,4% по итогам февраля. Цены на жильё ускорили рост до 8,6% с 8,0% в феврале. К 15:15 мск:

FTSE 100 - 6883,27 п. (+0,34%),

DAX - 15143,95 п. (+0,10%),

CAC 40 - 6199,10 п. (+0,55%).

ОПЕК+ может подкорректировать свои производственные планы

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что в ОПЕК+ могут подтвердить или подкорректировать свои планы на производство в рамках совещания на следующей неделе. Поводом для пересмотра может стать ситуация в ряде стран с возвращением карантинных мер против COVID-19. В Индии ежедневный прирост заболеваемости уже превышает четверть миллиона. В Японии режим ЧС может быть принят в Токио и Осаке. Накануне Американский институт нефти также опечалил рынок ростом запасов в США, хотя многие ждали сокращения до 3 млн бар. В долгосрочном плане над нефтью продолжают сгущаться тучи. 12 американских штатов призвали президента Джо Байдена установить сроки, после которых будет запрещено продавать автомобили с ДВС. Однако всё это ещё отдалённое будущее и к тому времени сама добыча нефти может сократиться под влиянием низких объёмов инвестиций, что сохранит её цену на достаточном уровне для традиционных производителей. К 15:15 мск:

Brent - $65,53 (-1,56%),

WTI - $61,55 (-1,79%),

Золото - $1783,8 (+0,30%),

Медь - $9357,55 (+0,75%),

Никель - $16115 (+0,48%).

Сенатор Берни Сандерс хочет заставить Wall Street платить за бесплатное образование американцев

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,35% в NASDAQ. Группа сенаторов во главе с известным социалистом Берни Сандерсом представила законопроект, предусматривающий бесплатное образование в колледже для всех. Финансирование законопроекта предлагается осуществлять за счёт налога на финансовые транзакции Wall Street. Меж тем на Wall Street глубокое разочарование результатами Netflix. Прибыль и выручка выросли, а вот число новых подписчиков не дотянуло до прогнозов. Более того, в новом квартале ожидается лишь 1 млн новых пользователей. Сервисные компании Baker Hughes и Halliburton отчитались немного лучше ожиданий, а также заявляют об устойчивом восстановлении бизнеса в Северной Америке. В целом отчётность остаётся сильной, но в ряде случаев этого оказывается недостаточно, чтобы инвесторы продолжили удерживать аппетиты к риску. Впереди май, в рамках которого традиционно работает совет «продай и гуляй». Эффект выступления президента РФ Владимира Путина может сойти на нет. Отечественный рынок пока не готов расти в условиях внешнеполитической неопределённости.