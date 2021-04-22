ПСБ: На рынки вернулись покупки

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В середине недели покупки вернулись на мировые рынки. Основным фактором, способствовавшим этому, стало улучшение ожиданий инвесторов по динамике восстановления мировой экономики на фоне активного процесса вакцинации в США. Так, по заявлению президента страны Дж. Байдена удалось перевыполнить план по вакцинации и уже к 92 дню его президентства достигнуть отметки в 200 тысяч вакцинированных. Напомним, что первоначально по плану предполагалось 100 тысяч вакцинированных за 100 дней президентства. В дальнейшем планы были повышены до 200 тысяч. Однако и этот рубеж удалось преодолеть раньше.

На таком фоне инвесторы, которые в начале недели предпочитали сокращать объем рисковых активов в портфелях, фиксируя прибыль на перегретых рынках на фоне сложной ситуации с коронавирусом в отдельных странах и регионах, перешли к их восстановлению. Это позволило мировым рынкам отыграть часть потерь, понесенных в понедельник и вторник.

Дополнительным фактором, способствующими восстановлению рынков, выступает ожидание блока макроэкономической статистики, который будет опубликован во второй половине недели. Последнее время тональность данных была позитивной для рынков. В результате, инвесторы ожидают, что статистика, которая выйдет сегодня и завтра, может способствовать росту рисковых активов. Отметим, что основное внимание игроков будет уделено предварительным данным по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые выйдут в пятницу.

Если же говорить о настроения на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируется у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционное снижение, теряя 0,5% и торгуясь в районе 65 доллара за баррель. Из важных макроэкономических событий, способных повлиять на настроения на мировых рынках в ходе сессии, выделим заседание ЕЦБ, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и продажам жилья на вторичном рынке в США.

По итогам среды индекс МосБиржи подтянулся на 0,3%. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем перехода российского рынка в консолидацию, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, покупки в российских акциях активизируются, что позволит рынку сделать еще один шаг к верхней границе данного коридора.

В среду доллар и евро снизились по отношению к рублю на 0,3%. Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удерживает позиции в районе 76,6 рубля. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения восстановления национальной валюты. Поддержку ей окажут высокие уровни в ценах на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля. Это приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 75-77,5 рубля.