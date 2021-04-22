«Фридом Финанс»: В фокусе — отчетность НЛМК

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

21 апреля преобладала отрицательная динамика. Ее основной причиной стало снижение на внешних площадках. Лучше рынка показали себя акции Распадской (+4,20%). В числе аутсайдеров вновь оказались бумаги TCS Group (-3,76%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,00–77,00.

НЛМК (+1,75%) отчитается за 1-й квартал по МСФО. Ожидания по выручке — $3 001 млн, по EBITDA — $1 116 млн, по прибыли — $600 млн руб. При этом прогнозируется, что данные показатели за год составят $12360 млн, $4200 млн и $2700 млн соответственно. Однако в связи с ростом цен на стальную продукцию мы не исключаем возможного повышения указанных прогнозов в ближайшее время, как это было в случае с другими крупными металлургическими компаниями.

Ожидаем смешанную динамику. Коррекция на внешних рынках может возобновиться. Ближайший уровень поддержки по индексу Московской биржи — 3450 пунктов. Ожидания по данному бенчмарку: диапазон 3500–3550 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 76,50–77,50. В качестве защитных бумаг выступят акции телекомов и металлургических компаний.