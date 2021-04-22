Комментарии

ПСБ: Неудовлетворенный спрос на аукционе в среду поддержал рост цен ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 3 – 5 б.п., доходность 10-летних ОФЗ 26235 вернулась к 7,11% годовых. Росту цен рублевых гособлигаций способствовал небольшой объем предложения нового госдолга в лимитированном объеме 20 млрд руб. на 7-летние ОФЗ-ПД 26236 и 10,3 млрд руб. на ОФЗ-ИН 52003. Причем в тот же день прошли купонные выплаты по ОФЗ на 29,6 млрд руб. Спрос участников аукциона на ОФЗ 26236 составил 83,7 млрд руб., на инфляционные ОФЗ-ИН 52003 - 22,8 млрд руб. Неудовлетворенные заявки на аукционах транслировались в активизацию покупок на вторичном рынке. Также инвесторы позитивно восприняли послание Президента РФ Федеральному Собранию. Озвученные инициативы предполагают умеренный рост социальных госрасходов на 400 млрд руб. за два года и могут быть профинансированы за счет сверхплановых доходов благодаря более высоким ценам на сырьевые товары, чем заложено в текущем бюджете.

Сегодня ожидаем боковой динамики на рынке рублевых облигаций. Перед предстоящим заседанием ЦБР по ставке в пятницу инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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