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ПСБ: Цены на нефть Brent вчера смогли опуститься даже ниже 65 долл./барр

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent вчера смогли опуститься даже ниже 65 долл./барр. на достаточно слабых статданных от Минэнерго США и ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии и Японии. Вслед за API, статистика от Минэнерго показала рост запасов сырой нефти на 0,6 млн барр. и рост запасов бензинов на 86 тыс. барр. вопреки ожиданиям снижения. Запасы дистиллятов снизились на 1 млн барр. Данные, свидетельствующие о слабости спроса, особенно в преддверии автомобильного сезона, наложились на новости о росте числа заболевших коронавирусом в Индии и Японии, что также ставит под сомнение потенциал для восстановления как мировой экономики, так и спроса на нефть и нефтепродукты. На этом фоне нефть растеряла идеи для роста. На следующей недели в фокусе заседание ОПЕК+, но каких-либо новых изменений по квотам не ожидается, а значит начнут возрастать риски перехода рынка нефти от баланса к профициту предложения. Мы полагаем, что сегодня-завтра цены на нефть Brent останутся в зоне 63-65 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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