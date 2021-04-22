ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как нейтральные

Ожидаем снижения пары доллар/рубль к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля

Ожидаем перехода российского рынка в консолидацию, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов

Ожидаем боковой динамики на рынке рублевых облигаций. Перед предстоящим заседанием ЦБР по ставке в пятницу инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию

СД ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) рекомендует финальные дивиденды за 2020 г. в 213 руб./ао, предлагает неденежную форму выплаты – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Ранее компания уже выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2020 г., в итоге суммарно можно будет рассчитывать на 259 руб./акцию, доходность – 4,3%. Что касается выплаты в неденежной форме – вероятно, это отсылка к тому, что компания говорила в марте на конференции для инвесторов - о планах вывести непрофильные энергоактивы в виде либо продажи стратегу, либо передачи акций инвесторам. Изменение текущей дивидендной политики (выплаты исходя из скорректированного денежного потока) не предполагается. Пока нет подробностей оцениваем эту новость нейтрально.

Финансовые результаты ММК (ПОКУПАТЬ) по итогам 1 кв. 2021 г. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы отмечаем высокие показатели рентабельности, финансовую устойчивость, а также привлекательный дивидендный профиль компании. Мы полагаем, что позитивная динамика глобальных котировок на металлопродукцию на фоне сохраняющегося на зарубежных рынках дефицита поддержит операционные и финансовые показатели ММК. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» с целевой ценой 78 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»