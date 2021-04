«Открытие»: В начале дня отечественный рынок может продолжить консолидацию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон нельзя назвать позитивным. Рынки Азии испытывают проблемы с ростом на фоне антирекордов COVID-19 в Индии, а также потенциальных угроз двухсторонним отношениям США и Китая. Сырьевые контракты преимущественно снижались. Индекс доллара торговался в лёгком минусе ближе к 91,10 п. AUD и NZD теряли 0,1% и 0,2% относительно американского конкурента. Рубль на утренней сессии слабел в пределах 0,1%. В начале дня отечественный рынок может продолжить консолидацию с фокусом на небольшое снижение. Отчётность по МСФО предоставит НЛМК, а Polymetal сообщит свои операционные результаты за I квартал.

В послании президента стало больше экономики

По итогам торгов 21 апреля индекс МосБиржи поднялся на 0,26% до 3561,72 п., а РТС на 0,6% до 1464,17 п. Главным событием дня стало ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Какой-либо внешнеполитической обостряющей риторики не было, хотя и прозвучали некоторые обвинения в адрес оппонентов РФ. Тем не менее президент подчеркнул готовность России вести диалог по ключевым вопросам безопасности, но с учётом интересов РФ. Основное внимание всё же было уделено внутренним социальным и экономическим вопросам. Из важных вещей отметим предложение выделить регионам до 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты, скорое создание льготной программы кредитования для туристической инфраструктуры, а также обещание достроить скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург за три года. Для несырьевых экспортёров обещается снизить валютный контроль. И, наконец, президент призвал улучшить деловой климат в стране. В частности, говорилось о поощрении реинвестирования дивидендов в развитие экономики страны, а также создание условий, когда строительство нового предприятия под ключ будет быстрее и выгодней, чем в других регионах мира. Правительству и Центробанку поручено сдерживать рост инфляции. Последнее, скорее, намекает на более высокую решимость регулятора на заседании 23 апреля. Фокус внимания на инфраструктуре вновь сыграл в пользу сектора металлов и добычи (+1,53%). Впрочем, также отметим, что металлурги пока не подводят своей отчётностью. Также неплохо вырос сектор строительных компаний (+1,22%), которые, скорее всего, примут участие в модернизации туристической инфраструктуры. Слабее всех оказался сектор финансов, который явно не испытывает удовольствия от слов про «льготное кредитование». Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 85,436 млрд рублей по сравнению с почти 100 млрд рублей днём ранее.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию. Реестр для получения дивидендов — 5 июля 2021 года. Годовое собрание акционеров — 24 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра для участия в ГОСА — 31 мая. При этом в число вопросов повестки дня собрания также входил вопрос о внесении дополнений в устав компании, в том числе касательно формы выплаты дивидендов. Как пояснила компания, дополнение позволит выплачивать дивиденды ценными бумагами в дополнение к дивидендам в денежной форме. При этом рекомендуемый размер дивидендов в денежной форме продолжит определяться в соответствии с имеющийся дивидендной политикой. ММК отчитался по МСФО за I квартал. Чистая прибыль выросла в 3,6 раз (Г/Г) до $477 млн. Выручка увеличилась на 28% до $2,185 млрд. на фоне дальнейшего роста цен на прокат, наблюдавшегося в апреле, совет директоров ММК счёл возможным рекомендовать дивиденды по итогам отчётного периода 212% от свободного денежного потока.

Результаты аукционов ОФЗ указывают на смягчение инфляционных ожиданий

Рубль более позитивно отреагировал на заявления главы государства. Даже падение нефти в район $65,5 за баррель Brent, даже ответная высылка 10 дипломатов США не смогли смутить российскую валюту. Особую роль сыграло поручение президента правительству и Центробанку продолжить борьбу с инфляцией. Благодаря этому акценту на рынке резко повысились ожидания того, что на заседании 23 апреля регулятор может повысить ставку на 50 базисных пунктов, а то и вовсе одним шагом нормализовать денежную политику. По сути, рынок ОФЗ уже отражает вероятное повышение ставки до 5,5%-5,75%. Минфин РФ провёл в среду аукционы, которые о многом говорят. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу, т.е. весь предложенный объём. Спрос составил 83,703 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,07%. На втором были размещены ОФЗ-Ин выпуска 52003 с погашением 17 июля 2030 года. Размещённый объём составил всего 4,812 млрд рублей по номиналу при спросе 22,811 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,74%. Ранее подобные размещения ОФЗ-Ин проходили более успешно. Однако в свете ожиданий повышения ставки Минфин уже не готов давать более высокую премию, да и рынок не готов закладываться на продолжение роста инфляции. На внешнем рынке индекс доллара терял около 0,1% и торговался на уровне 91,15 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам незначительно повысилась до 1,57%. AUD и NZD укрепляли свои позиции против валюты США на 0,35% и 0,5% соответственно. К вечеру среды доллар слабел на 0,3% до 76,60, а евро на 0,26% до 92,18.

Американский инвестор продолжает верить в бурный выход из пандемии

Американские индексы начинали день слабо, но к закрытию вновь показали существенный рост. Инвесторы вернулись к покупке бумаг, связанных с открытием экономики после пандемии. К примеру, бумаги Norwegian Cruise выросли на 10,32%. Даже акции Netflix, которые упали на 7,4%, не смогли помешать очередному «бычьему» празднику. Netflix подписала лишь 3,8 млн новых подписчиков в I квартале, а в II квартале ждёт только 1 млн новых клиентов. Отчитавшиеся компании в среднем на 23% превышают ожидания Wall Street по прибыли, но для отдельных компаний этого может быть недостаточно. Например, акции Apple (+0,29%) весьма скромно отреагировали на презентацию новых продуктов. Тем не менее отчётности пока в полной мере отражают улучшение ситуации в I квартале на фоне существенных федеральных стимулов. В минусе день закрыли секторы коммунальных услуг (-0,9%) и коммуникации (-0,28%). Самыми сильными стали материалы (+1,87%) и энергетика (+1,48%). В составе индекса Dow Jones лидировали акции International Business Machines Corp. (+3,91%). Компания сообщила о росте выручки и прибыли, что в последние годы было редким явлением. Также сильный рост показали Dow Inc. (+3,74%), Nike Inc. (+2,19%) и Caterpillar Inc. (+2,12%). Самыми слабыми были Procter & Gamble Co. (-0,65%), Verizon Communications Inc. (-0,43%) и McDonald’s Corp. (-0,32%). Из потенциально опасных для рынка историй отметим законодательную инициативу группы сенаторов включая Берни Сандерса, которые предлагают закрепить бесплатное образование в колледже для всех американцев с финансированием через налог на транзакции Wall Street. Однако инициатива эта может не получить общей поддержки, поэтому рынок пока игнорирует потенциальный ущерб. По итогам дня:

DJIA - 34137,31 п. (+0,93%),

S&P 500 - 4173,42 п. (+0,93%),

NASDAQ - 13950,22 п. (+1,19%).

Китай ждёт новых неприятностей от США, а в Индии коронавирусные антирекорды

Рынки Азии преимущественно торговались в плюсе. Японские индексы активно повышались после двух дней существенных потерь. Доходность по 10-летним японским бондам оставалась около 0,07%, что заметно ниже пиковых 0,17%-0,19% в марте. Особым спросом пользовались акции, связанные с производством микросхем. Например, Tokyo Electron дорожали более чем на 4%, а Advantest на 3%. В Индии рынок остаётся под давлением ситуации с распространением коронавируса. Снижение числа случаев во вторник оказалось временным явлением. Уже в среду сообщалось почти о 300 тыс. новых случаев, а в четверг власти говорят о 314835 заболевших. Это своеобразный антирекорд роста заболеваемости в отдельной стране. Рост показывали лишь секторы здравоохранения, а также акции металлургов на фоне очередных рекордных цен на сталь в Китае. Китайский рынок также чувствовал себя неуютно. В американском Конгрессе существует межпартийное согласие по китайской проблематике. Накануне профильные комитеты одобрили ряд законодательных инициатив, призванных оказывать давление на КНР в сфере прав человека и экономической конкуренции. Не будем также забывать о предложении полностью запретить экспорт оборудования для производства микросхем. По данным CSF, объём акций в коротких позициях достиг рекордного значения во вторник, или 152 млрд юаней. Впрочем, это сотые процента от общей капитализации рынка. К 8:40 мск:

Nikkei 225 - 29113,37 п. (+2,12%),

Hang Seng - 28752,84 п. (+0,46%),

S&P/ASX 200 - 7043,90 п. (+0,66%),

Shanghai Composite - 3464,66 п. (-0,24%),

KOSPI - 3178,52 п. (+0,22%).

Ситуация в Индии и рост запасов в США смущают нефтяных оптимистов

Нефть продолжает дешеветь на опасениях слабого спроса из-за ситуации с пандемией в ряде ключевых стран, включая Индию и Японию. Также дополнительное давление оказывает американская статистика. Согласно информации Минэнерго, на неделе до 16 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,6 млн бар. до 493,0 млн бар. Запасы бензина 0,1 млн бар., а дистиллятов упали на 1,1 млн бар. Опросы Reuters и S&P Global Platts указывали на ожидания снижения запасов нефти до 3 млн бар. Средний показатели поставок за четыре недели оказались следующими: 19,7 млн бар. общих поставок в сутки, или +30,7% за год; 8,9 млн бар. бензина в сутки, или +61,5% за год; а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +15,9% за год. Поставки авиационного топлива выросли на 62,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Статистику нельзя назвать удручающей, но рынок реагирует на рост запасов в условиях, когда глобальный спрос может вновь демонстрировать слабость. Добыча в США за неделю не изменилась и осталась на уровне 11,0 млн бар. в сутки. К 9:00 мск:

Brent - $64,98 (-0,52%),

WTI - $61,03 (-0,52%),

Золото - $1790,9 (-0,12%),

Медь - $9407,16 (-0,28%),

Никель - $16085 (-0,70%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: