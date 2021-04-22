Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год

Совет директоров En+ Group принял решение рекомендовать собранию акционеров чистую прибыль, полученную по итогам работы за 2020 год, не распределять, а дивиденды по акциям не выплачивать, следует из материалов компании. Общее собрание акционеров состоится 26 мая.

Компания отказывалась от выплат дивидендов последние два года. Причиной решения совета директоров стало введение против компании санкций США. По итогам 2020 года чистая прибыль компании снизилась на 22%.