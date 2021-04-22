«Фридом Финанс»: Рынки отыгрывают потери

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 21 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,93%, до 4173 пунктов, Dow Jones прибавил 0,93%, NASDAQ поднялся на 1,19%. Положительную динамику продемонстрировали практически все сектора, за исключением коммунальных компаний (-0,90%) и телекомов (-0,28%). Последнее было обусловлено падением котировок NFLX. Лидерами роста стали сырьевые (+1,87%), энергетические (+1,48%), финансовые (+1,39%) компании, а также сектор циклических потребительских товаров (+1,29%). Положительная динамика накануне позволила широкому рынку частично отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе, причем наилучшую динамику продемонстрировали акции «стоимости».

Dish Network (DICH: +11,0%) заключила соглашение с Amazon Web Services (AWS) по использованию облачных сервисов AWS для внедрения технологии 5G. Сделка позволит объединить аппаратные и сетевые ресурсы в единой облачной среде.

Intuitive Surgical (ISRG: +9,9%) представила квартальные результаты выше ожиданий с ростом выручки по всем сегментам, а также высокие целевые показатели на 2021 год.

Netflix (NFLX: -7,4%) опубликовала сильный отчет за первый квартал 2021 года. В то же время наблюдается значительное снижение притока новых клиентов; кроме того, компания представила слабый гайданс на второй квартал.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после сильной торговой сессии накануне. Европейские рынки находятся в зеленой зоне, но фьючерсы на S&P 500 снижаются, как и некоторые азиатские индексы.

Отчетность компаний продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов. На текущей момент результаты опубликовали около 15% эмитентов, входящих в индекс S&P 500, причем квартальные отчеты более 85% из них оказались лучше ожиданий, обеспечив общий позитивный фон широком рынку.

Эпидемическая ситуация по-прежнему оказывает негативное влияние на котировки, однако в меньшей степени, чем ранее, ввиду прогресса прививочной кампании. В то же время стоит отметить резкий рост заболеваемости в Индии и других странах Азии, где количество случаев COVID-19 обновляет новые пики. Кроме того, давление на фондовые рынки оказывают такие геополитические факторы, как ядерная сделка Ирана, военная активность на границе России и Украины, а также отношения континентального Китая и Тайваня. Тем не менее рынки по большей части игнорируют геополитические тренды, сосредоточив внимание на других актуальных тенденциях.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 упал на 0,19%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,41%, японский Nikkei 225 повысился на 2,38%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,59%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис держится на уровне 1,56%. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $64,6. Золото растет до $1791.

Мы ожидаем, что в предстоящую сессию S&P 500 может протестировать уровень 4200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за март. Консенсус-прогноз предполагает, что этот их объем составит 6,19 млн против 6,22 млн месяцем ранее.

Сегодня финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года представит Intel (INTC). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка (не по GAAP) снизится на 10,3% г/г, до $17,8 млрд, а EPS (не по GAAP) сократится на 20%, до $1,15. Напомним, что в прошлом году Intel продал большую часть бизнеса в сегменте памяти. Как следствие, несмотря на то что сделка фактически не завершена, компания представляет финансовые результаты, деконсолидируя данное направление. Мы ожидаем, что клиентский сегмент продемонстрирует позитивную динамику на фоне роста спроса, но сдерживающее влияние окажет замена Apple части центральных процессоров (ЦП) от Intel на собственные чипы M1. Подсегмент дата-центров (ДЦ) будет оставаться под давлением сезонного фактора, однако мы ожидаем показателей лучше рынка. Внимание аналитиков будет сфокусировано на динамике продаж ЦП в штучном выражении, колебаниях цен, оценке спроса на новые 10-нм ЦП для ДЦ, а также на данных по обновленному Tiger Lake в сегменте ноутбуков.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 74 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии оказывают все меньшее влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий возврат к области исторического максимума, инициативу удерживают «быки». Благодаря небольшой коррекции на этой неделе индикатор RSI остается ниже зоны перекупленности (около 70 пунктов), поэтому мы отмечаем потенциал для обновления исторического максимума в краткосрочной перспективе. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4085 пунктов.