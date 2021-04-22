Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 апреля: 4 398,8599 руб/1 г золота и 63,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 398,8599 руб.

1 грамм серебра - 63,9900 руб.

1 грамм платины - 2 934,1399 руб.

1 грамм палладия - 6 861,1401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,0602 р. (1,95%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (1,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0499 р. (0,04%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,1698 р. (0,84%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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