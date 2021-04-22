ПСБ: Финансовые и операционные результаты НЛМК по итогам 1 кв. 2021 г.

Группа НЛМК представила ожидаемо сильную отчетность за 1 квартал. Повышенный спрос на металлопродукцию в сочетании с ограниченным предложением на внешнем и внутреннем рынках, способствует увеличению прибыльности бизнеса компании. Кроме того, мы отмечаем низкую долговую нагрузку, а также привлекательный дивидендный профиль НЛМК (по итогам 1 кв. дивидендная доходность может составить 2,9%). Мы рекомендуем «держать» акции компании с целевой ценой 293 руб./акцию.

Выручка выросла на 20% кв/кв до 2,9 млрд долл. благодаря росту цен на металлопрокат и увеличению доли готовой продукции в структуре продаж. Показатель EBITDA вырос на 31% кв/кв до 1,2 млрд долл. на фоне расширения ценовых спрэдов между металлопродукцией и сырьем. Рентабельность по EBITDA в 1 кв. повысилась до 41% по сравнению с 37% 4 кв. 2020 г. На фоне роста EBITDA, чистая прибыль компании в 1 кв. 2021 г. увеличилась до 775 млн долл. (+39% кв/кв).

Свободный денежный поток (FCF) вырос в два раза кв/кв до 452 млн долл. благодаря увеличению росту прибыли и сезонному снижению инвестиций. Инвестиции в 1 кв. 2021 г. снизились на 15% кв/кв до 232 млн долл. на фоне сезонного замедления инвестиционной деятельности в соответствии с графиком реализации проектов. Чистый долг уменьшился на 16% кв/кв до 2,1 млрд в связи с увеличением FCF. Коэффициент чистый долг/EBITDA снизился в первом квартале до 0,65х против 0,94х на конец 2020 г.

Динамика операционных показателей НЛМК в целом способствовала улучшению финансового результата Группы. Так, производство стали выросло на 12% кв/кв до 4,4 млн т с увеличением производительности оборудования после реконструкции, а также в связи с завершением плановых ремонтов в отдельных сегментах. Загрузка мощностей компании возросла до 95% (после 94% в предыдущем квартале). Физический объем продаж снизился до 3,9 млн т (-7% кв/кв) на фоне сокращения продаж чугуна (ремонты в доменном производстве НЛМК), что было компенсировано высокими ценами на металлопродукцию.

По итогам 1 кв. Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 7,71 руб./акцию, что соответствует дивдоходности 2,9%.

Мы позитивно оцениваем результаты НЛМК за 1 квартал т.г. На наш взгляд, устойчивый спрос на продукцию компании, а также высокий уровень цен окажут позитивное влияние на дальнейшую динамику продаж и объемов производства. Кроме того, завершение модернизации первых переделов НЛМК, сезонное восстановление спроса на российском рынке, реализация накопленных на конец 1 кв. 2021 г. запасов положительно отразятся на финансовых результатах компании. Наша целевая цена по акциям НЛМК составляет 293 руб./акцию, что предполагает потенциал роста в 8% относительно текущих котировок.

Евгений Рябушкин, ПСБ