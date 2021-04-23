ИАЦ «Альпари»: Рынок переписал максимумы

Российский фондовый рынок переписал локальные и исторические максимумы, выбирая из объема новостей те, что поприятней. Индекс МосБиржи вырос до очередного максимума 3608 пунктов, после чего отступил и консолидируется в границах 3575-3600 пунктов. Индекс РТС восстановился к 1500 пунктам и снова целится на 1510 пунктов.

Новостной поток неоднороден, но российский рынок предпочитает сосредоточиться на том, что имеет знак «плюс». Например, на заявлениях министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении учений в Западном и Южном округах, а это значит, что Запад больше не должен беспокоиться о стягивании войск в том или ином направлении. Однако за пределами России все довольно мрачно: нефть под давлением из-за роста численности новых заболеваний коронавирусом в Японии и Индии. Назревает определенный политический конфликт с Чехией, в то время как предписания ПАСЕ в адрес РФ будут, вероятно, проигнорированы.

В лидерах спроса в четверг вновь оказались металлурги — растут акции «Распадской», «Северстали» и «Русала» на ожидании бурного спроса на металлы в промышленности и строительстве. НЛМК, который сегодня тоже в числе фаворитов спроса, анонсировал выплату дивидендов за первый квартал 2021 года на уровне 7,71 руб. на обыкновенную акцию, дата закрытия реестра (23 июня). Это хорошая новость, которая толкнула бумаги компании к 275 руб., новому локальному пику. В случае закрепления выше 275 руб. по итогам дня акции могут направиться к 280 руб.

Неплохо выглядят акции «Сбербанка», где рынок двинулся к 293 руб., максимуму за три недели, после комментариев Грефа о разделе совместного предприятия с Mail.Ru.

Под давлением оказался широкий перечень ценных бумаг, от акций «ФосАгро» до «Газпром нефти» и «Татнефти».

Доллар США падает к вечеру четверга на фоне все тех же заявлений Шойгу и некоторого сокращения геополитической напряженности. Вряд ли стоит переоценивать роль министра обороны в плане управления курсом рубля, но сейчас рынок очень нервный и чувствительный, так что все имеет значение. Доллар отошел к 75,87 руб., но все еще остается в пределах 75,50-77,50 руб. Евро торгуется по 91,25 руб. и балансирует в границах 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»