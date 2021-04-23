«Фридом Финанс»: Российские бенчмарки продемонстрировали рост

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Конъюнктура внешнего рынка умеренно позитивна. S&P 500 демонстрирует околонулевую динамику к 18.30 мск. Почти все европейские индексы растут, Euro Stoxx 50 прибавляет 1%. Азиатские фондовые площадки завершили торговую сессию в основном в зеленой зоне, но рост в регионе ограничен настороженностью, обусловленной распространением коронавирусной инфекции. Япония впервые за три месяца сообщила о суточном количестве заражений свыше 5000 случаев, в пятницу правительство страны обсудит введение чрезвычайного положения. Сезон корпоративной отчетности в США способствует обновлению максимумов американскими индексами: результаты более 85% отчитавшихся эмитентов оказались лучше ожиданий.

Цены на нефть марки Brent оттолкнулись от минимума $64,61 за баррель и достигли отметки $65,5. Вместе с тем запасы черного золота по данным Минэнерго США неожиданно выросли, хотя ожидалось их сокращение на 3 млн баррелей.

Рубль чувствует себя уверенно по отношению к доллару и евро. К 18.30 мск национальная валюта укрепляется до уровней 75,6 и 90,85 соответственно. При этом Минэк России ожидает, что пара USD/RUB в конце года будет торговаться ниже отметки 72.

Минэкономразвития пересмотрело прогноз социально-экономического развития России на три года. В обновленном документе средний курс рубля скорректирован с учетом возможного ослабления национальной валюты: новые ожидания по соотношению рубля и доллара США составляют 73,3 (по сравнению с 73 ранее).

Прогноз ведомства относительно роста ВВП в 2021-м совпал с ожиданиями Всемирного банка — 2,9%. Новый документ по-прежнему предполагает выход России из сделки ОПЕК+ в соответствии с заявленным графиком. Инфляция по итогам года ожидается на уровне 4,3%.

Вышли данные по темпам роста цен в России. Вопреки ожиданиям большинства экономистов, данная статистика не отразила эффекта низкой базы. Недельная инфляция в России с 13 по 19 апреля повысилась до 0,2% (0,1% на предыдущей неделе), с начала года потребительские цены выросли на 2,5%. Если по итогам апреля темпы роста ИПЦ не снизятся, это может привести к дальнейшему повышению ключевой ставки на следующем заседании ЦБ 11 июня. Однако пока регулятор, возможно, займет выжидательную позицию.

Российские бенчмарки демонстрируют рост. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и к 18.00 прибавил 1,2%, РТС вырос на 2,5%. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по прибытии в Крым объявил об окончании внезапной проверки войск на западных границах России, на что рынок отреагировал позитивно. Участие В.Путина в Климатическом саммите наряду с президентами США и Китая улучшило общий новостной фон и повысило доверие к российским активам. Лучше рынка торговались акции металлургов, производителей драгоценных металлов, а также компании финансового сектора. Рост последнего был обусловлен высокими котировками ГДР TCS и акций Сбербанка. Лидерами среди ликвидных бумаг стали акции Северстали (ао), ГМК Норникель, Полюса, Polymetal, Распадской, а также депозитарные расписки OZON и Mail.ru. Хуже рынка выглядели En+, ФосАгро и Детский Мир.

Ожидаем, что индекс МосБиржи предпримет попытку закрепиться выше уровня 3600 пунктов при благоприятном внешнем фоне и снижении геополитических рисков. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB на предстоящую сессию: 75-76,2 и 90-91,5 соответственно.