«Фридом Финанс»: В фокусе заседание ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Большинство акций закрылось в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи ненадолго обновил максимум, а РТС достиг психологически значимой отметки 1500 пунктов. В лидерах роста оставалась Распадская (+7,72%). В число аутсайдеров попал фонд FXGD ETF (-2,11%). Пара USD/RUB вернулась в диапазон 75,00-76,00.

От регулятора ждут ужесточения монетарной политики. Большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на 0,25-0,50 п.п. На наш взгляд, эти ожидания скорее отражают желания банков, нежели планы ЦБ. Полагаем, что острой необходимости в подъеме ставки нет, так как сейчас она выше, чем в других странах БРИКС, а важнейшие макроэкономические параметры, за исключением инфляции, в России заметно лучше. Впрочем, и инфляция уже замедлилась до 5,5%, поэтому ее пик можно считать пройденным. Внешнеполитический фон не ухудшается, давление на рубль экзогенные факторы не оказывают. Повышение ставки будет сдерживать потребительский и промышленный спрос, а также кредитование. Однако рынок, скорее всего, воздержится от активной реакции на эту меру ЦБ. В ценах ОФЗ, на наш взгляд, уже заложено повышение ставки на один шаг.

Торговая идея: Сбербанк, ао (+1,08%), спек. покупка, цель: 305 руб. Котировки могут пробить максимум и провести успешный штурм психологически значимой отметки 300 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Наиболее вероятно обновление максимума по индексу Мосбиржи и его проход в диапазон 3600-3650 пунктов. Вектор котировок будет зависеть от комментариев ЦБ и движений на внешних площадках. Пара USD/RUB, по нашим прогнозам, останется в пределах 75,00-76,00.