Комментарии

ПСБ: Ждем консолидации нефти Brent в зоне 65-66 долл./барр. Ждем консолидации нефти Brent в зоне 65-66 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent снова возвращаются выше 65 долл./барр., поддержанные неплохой статистикой по США. В то же время, явное ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии и Индии, крупных потребителей нефти, сдерживает потенциал для отскока сырья. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых в США - ожидается рост на фоне восстановления цен. Мы сохраняем сдержанный взгляд на рынок нефти и ждем сегодня консолидации Brent в диапазоне 65-66 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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