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ИАЦ «Альпари»: Шойгу оказал хорошую поддержку нацвалюте

В четверг, 22 апреля, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 1,54%, до 75,41, евро/рубль — на 1,68%, до 90,63 руб., фунт/рубль — на 2,07%, до 104,56 руб. Рубль стал активно укрепляться на европейской сессии на заявлениях Сергея Шойгу о завершении учений и о начале возврата войск в пункты постоянной дислокации. 

Дополнительную поддержку российской валюте оказал нефтяной рынок и налоговый период. По итогам дня баррель Brent подорожал на 0,8%, до $65,55. Нефть подорожала, но остается под давлением из-за резкого роста числа заболеваний COVID—19 в Индии и Японии.

В пятницу, 23 апреля, на торгах в Азии нефть остается торговаться в положительной области. Баррель Brent стоит $65,65. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по доллару. Стоит отметить, что продавцам удалось вернуть курс к поддержке 75,35 руб. Шойгу снизил напряжения на границе после отвода войск России. В связи с этим пара доллар/рубль может закрыть неделю ниже 76 руб. 

Сегодня фокус внимания участников рынка направлен на заседание ЦБ РФ. Ожидается, что регулятор по итогам заседания поднимет ставку на 25 б.п., до 4,75% годовых. Пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной состоится в 15:00 мск. Основной причиной повышения ставки может стать сохранение высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей. Если у продавцов получится каким-то образом закрепиться ниже 75,25 руб. за доллар, то им откроется дорога до 74,50 руб. Причем этот уровень будет достигнут быстро по техническим причинам (пробой важной поддержки и закрытие длинных позиций по доллару).

Фондовый рынок

Российские фондовые индексы закрылись в плюсе на фоне укрепления рубля и повышения цен на нефть. Шойгу помог рублю и российскому рынку, снизив напряженность между Украиной и Россией. По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 1,0%, до 3600,35 пункта, индекс РТС – на 2,57%, до 1501,77 пункта.

Фьючерсы открылись ростом, так как дорожает нефть. В целом техническая картина позитивная для фондового рынка. Если не будет новых сюрпризов перед выходными, то можно еще прибавить по 1%. Индекс МосБиржи готов к обновлению максимума.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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