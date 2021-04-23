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ПСБ: Возможное повышение ключевой ставки ЦБР сегодня на 25 - 50 б.п., по нашим оценкам, уже заложено в цены ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг умеренный рост цен рублевых облигаций продолжился. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,06% годовых (-5 б.п.). Инвесторы отыгрывали ослабление геополитических рисков и снижение доходности облигаций на глобальном рынке после решения ЕЦБ сохранить базовую ставку и не сокращать объемы выкупа облигаций.

Сегодня в фокусе внимания будет заседание ЦБР по ключевой ставке. Повышение ставки на 25 – 50 б.п., на наш взгляд, уже заложено в ценах. Интересны будут комментарии регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня ЦБР обещает впервые вместе с макроэкономическим прогнозом представить ожидания по динамике ключевой ставке. Если это будет диапазон 5 – 6% на 2022 – 2023 годы, то реакция рынка на заседание будет, скорее всего, нейтральной. Более быстрое ужесточение ДКП или повышение среднегодовой ставки выше 6% может оказать давление на рынок.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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