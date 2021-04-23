ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Ожидаем снижения пары доллар/рубль в диапазон 73-75 рубля

Ожидаем, что индекс МосБиржи попытается обновить исторические максимумы и закрепится выше 3600 пунктов

Возможное повышение ключевой ставки на 25 - 50 б.п., по нашим оценкам, уже заложено в цены ОФЗ. Ожидаем нейтральной реакции рынка на сегодняшнее заседание ЦБР

Группа НЛМК (ДЕРЖАТЬ) увеличила EBITDA в I квартале на 31%, выше прогноза – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа НЛМК представила ожидаемо сильную отчетность за 1 квартал. Повышенный спрос на металлопродукцию в сочетании с ограниченным предложением на внешнем и внутреннем рынках способствует увеличению прибыльности бизнеса компании. Кроме того, мы отмечаем низкую долговую нагрузку, а также привлекательный дивидендный профиль НЛМК (по итогам 1 кв. дивидендная доходность может составить 2,9%). Мы рекомендуем «держать» акции компании с целевой ценой 293 руб./акцию.

Общие продажи М.Видео (ДЕРЖАТЬ) в 1 кв. 2021 г. выросли на 13,8%, до 138,3 млрд руб. – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем полученные результаты. Основными драйверами роста остаются успешные запуски цифровых продуктов, рост количества чеков и среднего чека. Мы сохраняем позитивные ожидания по акциям М.Видео как с позиции роста цены акций, так и с позиции дивидендов. Целевой уровень по бумаге 774 руб. за акцию, рекомендация "держать".

Группа Акрон (ДЕРЖАТЬ) представила операционные результаты за 1 кв. 2021 года – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания нарастила производство за счет расширения мощностей по выпуску аммиака и карбамида в 2020 году. Ждем сильных финансовых результатов компании по итогам 1 кв. 2021 года на фоне роста мировых цен на минеральные удобрения до семилетних максимумов. Рекомендуем «держать», целевая цена – 6648 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»