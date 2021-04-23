«Фридом Финанс»: Распродажи акций на фоне возможного повышения налогов

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки завершили торги 22 апреля в красной зоне. S&P 500 скорректировался на 0,92%, до 4135 пунктов, Dow Jones и NASDAQ потеряли по 0,94%. Негативную динамику продемонстрировали практически все сектора. Лидерами снижения стали сырьевые (-1,75%) и энергетические (-1,41%) компании, а также сектор ИТ (-1,18%). Поводом для распродажи послужила информация о том, что Джо Байден планирует увеличить налоги на прирост капитала для состоятельных американцев. Падение индексов нивелировало позитивные достижения торговой сессии в среду и вернуло на рынки пессимистичные настроения начала недели.

Новости компаний

AT&T (T: +4,2%). Сильные результаты за первый квартал года способствовали росту котировок. Скорректированный показатель EPS превысил прогноз на 10,3%, операционный денежный поток вырос на 12% г/г.

Бумаги DOW (DOW: -6%) продемонстрировали негативную динамику, несмотря на сильную квартальную отчетность. Перспективы компании вызывают сомнения у инвесторов, даже несмотря на возможность восстановительного роста экономики в 2021 году.

Выручка металлургического гиганта Nucor (NUE: -5,1%) в первом квартале недотянула до консенсуса. Рост издержек может привести к снижению рентабельности.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Европейские рынки преимущественно находятся в красной зоне, тогда как фьючерс на S&P 500 растет после падения накануне.

Отчетность компаний продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов. На текущий момент финансовые результаты опубликовали около 22% эмитентов из индекса S&P 500, причем квартальные отчеты более 86% из них оказались лучше ожиданий. Также в четверг вышли позитивные макроданные по США: число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за неделю на 39 тыс., до 547 тыс., при прогнозируемом уровне — 625 тыс.

Но ни сильная отчетность компаний, ни позитивная экономическая статистика не смогли остановить распродажи на американском фондовом рынке. Негативная динамика индексов была обусловлена планами президента США по повышению налогов на прирост капитала. По информации Bloomberg, Байден предлагает повысить ставку с 20% до 39,6% для американцев с доходом от $1 млн в год, что может вызвать более существенную коррекцию на рынках, поскольку состоятельные американцы предпочтут зафиксировать прибыль в акциях в текущем году, чтобы заплатить налоги по текущей ставке.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Китайский CSI 300 прибавил 0,91%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,12%, японский Nikkei 225 снизился на 0,57%. EuroStoxx 50 теряет 0,15%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность по 10-летним трежерис держится на уровне 1,56%. Фьючерс на нефть марки Brent подрастает до $65,5. Золото снижается до $1783.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Сегодня будут опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности (PMI) в апреле. Консенсус предполагает рост до 60,8 пунктов по сравнению с 59,7 в марте. Также выйдет статистика по количеству продаж новых домов в США в марте. Возможен рост показателя до 890 тыс. объектов по сравнению с 775 тыс. в феврале.

Сегодня финансовые результаты за первый квартал представит крупнейшая нефтесервисная компания мира Schlumberger (SLB). Мы ожидаем падения выручки год к году, так как ослабление буровой активности в 2020-м началось в конце марта. Консенсус предполагает сокращение на 31,7%, до $5,1 млрд. Тем не менее благодаря радикальному снижению издержек компания, вероятно, сможет отразить в отчете прибыль.

За счет оптимизации штата и внедрения новых технологий SLB планирует сократить фиксированные расходы на $1,5 млрд в год начиная с 2021-го. Скорректированная чистая прибыль на акцию может оказаться лишь немного ниже уровня первого квартала 2020-го (при консенсусе - $0,19 по сравнению с $0,25 в прошлом году).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 76 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. Опасения относительно новой волны пандемии оказывают все меньшее влияние на настроения инвесторов.

Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне «медведи» краткосрочно перехватили инициативу, при этом паттерн «двойная вершина» находится на заключительной стадии формирования. Коррекция может продолжиться. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4080 пунктов, в области которого пролегает 20-дневная скользящая средняя.