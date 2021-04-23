Комментарии

ИАЦ «Альпари»: На конец полугодия доллар должен стоить 72 руб.

Рынок ожидал повышения ключевой ставки лишь на 0,25%, но ЦБ РФ повысил на 0,5%, до 5%. Данное решение умеренно позитивно для курса рубля и нейтрально для рынка акций. Спекулянты понимают, что в России начался цикл повышения ставки. В теории рост ключевой ставки — это негатив для рынка акций. Однако ставка пока слишком низка и уступает дивидендной доходности российских фишек.

Мы полностью поддерживаем действия Банка России. Заниженная ключевая ставка — это ускорение бегства капитала, ослабление рубля и долларизация экономики. Традиционно считается, что рубль — заложник геополитических рисков, но стоимость денег также важный, если не решающий фактор. Поэтому на конец первого полугодия 2021 года пара доллар/рубль должна составить примерно 72 руб. за доллар. Депозитные ставки после сегодняшнего решения вырастут на 0,5%, кредитные — на 0,25%. При этом рост процентных ставок продолжится и далее.

Мы видим два основных драйвера укрепления российской валюты в 2021 году: повышение ключевой ставки Банка России и дальнейший рост мировых цен на нефть. На конец года ключевая ставка, по нашему мнению, составит 6,0-6,25%, что, с нашей точки зрения, достаточно комфортно при таргете Банка России по инфляции в 4%. При этом мы полагаем, что мир находится в начале глобального сырьевого цикла. На конец года наш таргет по Brent составляет $80-90 за баррель, что предполагает завершение года на уровне 65-67 руб. за доллар

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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