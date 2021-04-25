Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 4 310,0298 руб/1 г золота и 63,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 310,0298 руб.

1 грамм серебра - 63,0700 руб.

1 грамм платины - 2 933,2200 руб.

1 грамм палладия - 6 885,2300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,3401 р. (1,76%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5500 р. (2,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5700 р. (0,76%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,7700 р. (1,26%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



