«Фридом Финанс»: Ожидание IPO Segezha Group поддержит котировки «Системы»

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На внешних площадках отмечается разнонаправленная динамика. Накануне фьючерс на S&P 500 снизился на 1%, что могло быть спровоцировано планами Джо Байдена по введению налога на прирост капитала в США. Однако на торгах пятницы указанный индекс стремится к обновлению исторического максимума и прибавляет 0,7% к 18.00 мск, чему способствует сезон корпоративной отчетности в США. После публикации 22% всех отчетов компаний из индекса S&P 500 результаты более 86% эмитентов оказались лучше ожиданий. Европейские индексы преимущественно корректируются, Euro Stoxx 50 снижается на 0,2%. В Азии наблюдалась смешанная динамика: китайский CSI300 прибавил 0,91%, японский Nikkei225 упал на 0,63%. Цены на нефть предприняли попытку роста, достигнув $66 за баррель.

В первой половине дня российские инвесторы проявляли осторожность в преддверии заседания ЦБ: индекс Мосбиржи и РТС демонстрировали нейтральную динамику. К 18.00 мск первый из указанный бенчмарков потерял 0,35%, а второй — прибавил 0,4%.

Банк России пересмотрел ключевую ставку до 5%. Прогноз регулятора по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%. Возвращение к целевым 4% запланировано на середину 2022 году. Как следует из документов Банка России, в среднем в 2021 году ключевая ставка будет поддерживаться в диапазоне 4,8-5,4%. Поэтапное ужесточение регулятором денежно-кредитной политики потенциально снижает волатильность рубля и может содействовать его укреплению в долгосрочной перспективе. В настоящий момент реакция фондового рынка на решение ЦБ в целом нейтральна.

Лидерами среди ликвидных бумаг стали акции ВТБ (ао): они прибавили более 7%. Дивиденды этой финансовой организации по привилегированным акциям за 2020-й могут составить чуть менее 50% чистой прибыли, однако банк сдержит обещание распределить половину прибыли в пользу выплат по обычке. Также лучше рынка торговались Газпром нефть, Русгидро, TCS Group и Алроса. В числе аутсайдеров оказались бумаги ТМК (ао), Распадской и Полюса.

В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе будет отчетность НОВАТЭКа, но глава компании Л.Михельсон уже заявил, что ждет уверенного роста финансовых результатов в 2021 году, учитывая сильные производственные показатели. ГОСА компании утвердило промежуточные дивиденды; как следствие, суммарные выплаты за 2020 год составят 35,56 руб. по обычке, что на 10% больше показателя по итогам 2019 года. Несмотря на это, котировки акций снижаются. 28 апреля могут быть обнародованы детали IPO Segezha Group. Компания сообщила, что чистая прибыль в 1-м квартале 2021 года по МСФО составила 2,4 млрд руб. против убытка в размере 5,3 млрд руб. годом ранее. Ожидание IPO потенциально поддержит котировки основного акционера Segezha, АФК Система.

Если конъюнктура российского рынка не ухудшится, в ближайшее время инвесторы могут начать скупать акции. В начале будущей недели индекс Мосбиржи будет торговаться в коридоре 3500—3650 пунктов и может предпринять попытку закрепиться выше 3600 пунктов. Прогноз на торговую сессию понедельника для пар USD/RUB и EUR/RUB — диапазоны 74–75,5 и 89,5–91 соответственно.