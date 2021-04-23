ИАЦ «Альпари»: Рынок закрывает неделю спокойно

На российском фондовом рынке к вечеру пятницы наметилась легкая фиксация. Индекс МосБиржи снижается к 3586,77 пунктам и может консолидироваться в рамках 3550-3600 пунктов. Индекс РТС приподнялся к 1507 пунктам и способен закрепиться в диапазоне 1480-1510 пунктов. Рублевый индикатор за неделю снизился на 0,4%. Валютный индекс, в свою очередь, вырос на 1,3%.

Сегодня отлично выглядят акции «Магнита» после новостей о тестировании компанией нового формата магазинов товаров для дома. Акции выросли к 5268 руб., пробив тем самым верхнюю границу торгового коридора 5045-5213 руб., и могут стремиться к 5300 руб.

В лидерах снижения отметились бумаги «ТМК» перед закрытием реестра для получения дивидендов. Акции упали к 81,22 руб. и могут просесть к 79,40 руб. Слабость тут сохранится в ближайшие несколько дней.

Бумаги «Полюс Золота» снижаются к 15357 руб. после обновления накануне локального пика на отметке 15949 руб. При этом январский максимум на уровне 16125 руб. все еще остается актуальным, туда бумага двинется после коррекции.

Основное событие денежного рынка — это повышение Банком России ключевой ставки до 5%. Не будем пояснять, что нездоровая экономика мало приспособлена для ужесточения финансовых условий, а растущие ставки по кредитам не будут способствовать увеличению потребительской активности. Власти сосредоточены на борьбе с официальной инфляцией, именно на это направлены все эти усилия. Проще говоря, в текущих условиях оптимальным решением было бы не делать ничего.

К вечеру пятницы американская валюта торгуется по 74,89 руб. и может балансировать в границах 74,80-75,50 руб., но после того, как эмоции отступят, вернется в рамки 75,50-77,50 руб. Крепкому рублю в России взяться неоткуда. Евро стоит 90,33 руб. и движется в пределах 90-92 руб. Доллар США за неделю снизился на 1,5%. Евро сократился за пять торговых дней на 1,3%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»