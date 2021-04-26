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ИАЦ «Альпари»: Война санкций против России – не «холодная», а «горячая»: как мы можем ответить?

Ни для кого не секрет, что отношения между Россией и США, ухудшавшиеся в течение последних 20 лет, к 2021 году опустились на дно, причём похоже, что это не предел. Сравнение нынешних американо-российских отношений с «холодной войной» между США и СССР допустимо, считает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари», но на наш взгляд, не совсем точно:

– Ещё в начале 2013 года начальник Генштаба российских Вооружённых Сил Валерий Герасимов опубликовал статью в одном из российских СМИ, которая произвела на Западе большой резонанс и даже получила название «Доктрина Герасимова». А в этой статье начальник Генштаба всего лишь высказал мнение о том, что США и коллективный Запад против России и других стран, не входящих в НАТО и не желающих послушно выполнять указаниям США, уже давно ведут войну, но невоенными средствами.

Мнение Валерия Герасимова оказалось пророческим: с 2014 года США и коллективный Запад открыто ведут против России уже не «холодную», а «горячую» войну санкций, шантажа и угроз. А конце 2013 года, при прямой поддержке США, на Украине началась «майданная революция», в результате которой внешняя политика официального Киева стала откровенно антироссийской.

США при активной поддержке ЕС также пытались в прошлом году повторить подобный сценарий и в Беларуси, но эта попытка провалилась. Ещё раньше намечались попытки со стороны США (при молчаливом одобрении Евросоюза) расшатать стабильность, сменить власть и, в конечном счёте, создать антироссийские форпосты в Армении, Молдове, Кыргызстане и даже в Казахстане. К счастью, эти попытки провалились, но чем это не война, если Запад пытается дестабилизировать всё постсоветское пространство, сделав его антироссийским?

Скорее всего, вряд ли в ближайшее время, пока на Западе не сменится антироссийский курс властных элит, отношения России с коллективным Западом вряд ли наладятся. Сегодня можно только не доверять коллективному Западу, с одной стороны, сотрудничая там, где это возможно, с другой – более, на наш взгляд, отвечая на его экономические санкции. В частности, стоит больше задуматься о дедолларизации экономики и, возможно, на запрет для инвесторов из «санкционных» стран приобретать российский госдолг и любые ценные бумаги компаний с государственным участием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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