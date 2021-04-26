Комментарии

ПСБ: Цены на нефть снова под давлением

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

На сегодняшнее утро цены на нефть снова находятся под давлением. Июньский фьючерс торгуется чуть выше 65 долл./барр., а июльский, куда в виду близости экспирации перешел весь объем, - уже опустился ниже. В фокусе ухудшение ситуации с коронавирусом в Японии и Индии, что ставит под вопрос темпы восстановления мирового спроса на нефть. Также на этой неделе состоится заседание ОПЕК+ (28 апреля), но изменений в квотах не ожидается, а значит с мая на рынок начнет поступать больше нефти, что в текущих условиях вызывает риски перехода в профицит предложения. Сегодня полагаем, что Brent продолжит снижаться - к 63 долл./барр. по июльскому фьючерсу.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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