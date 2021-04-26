ИАЦ «Альпари»: Доллар закрепился ниже 75 руб.

В пятницу, 23 апреля, российская валюта подорожала к доллару США и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,58%, до 74,98 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 104,11 руб. К единой валюте рубль подешевел на 0,06%, до 90,68 руб.

В ходе европейской сессии курс доллара США снижался до отметки 74,65 руб. Рубль укрепился на фоне решения Банка России ужесточить денежно-кредитную политику. По итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,0%. Это второе подряд ужесточение денежно-кредитной политики. Такое решение регулятор принял на фоне быстрого восстановления экономической активности и повышенного инфляционного давления.

Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,76%, до $66,05 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали сообщения, что Италия, Греция и Франция готовятся ослабить карантинные ограничения.

В понедельник, 26 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,79 (-0,39%). Пара USD/RUB закрылась ниже 75 руб. Продавцы уже сейчас открыли себе дорогу к уровню 72,65 руб. Торги по доллару на Мосбирже открылись снижением до 73,80 руб.

Торговый диапазон расширяется. Снижение напряжённости между Украиной и РФ, дорожающая нефть на ожиданиях восстановления спроса, а также общее ослабление доллара США будут стимулировать трейдеров закрывать короткие позиции по рублю. На эту неделю целевой зоной высыпают уровни 73,80 и 74,00 руб. за доллар.

К концу недели торговая активность может повыситься из-за предстоящих майских праздников. Трейдерам и инвесторам нужно определиться в какой валюте остаться на длинные выходные.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выходными станут дни с 4 по 7 мая. В итоге россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Московская биржа не работает 1–3 мая. В остальные дни торги проводятся в обычном режиме. Объемы на рынке резко упадут. Учитывая, что налоговый период завершается, то рубль может оказаться под давлением.

Фондовый рынок

В пятницу российские индексы продемонстрировали смешанную динамику. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,09%, до 3597,17 пункта. Индекс РТС повысился на 0,67%, до 1511,85 пункта.

По индексу РТС сформировались благоприятные условия для продолжения восходящего движения. Если рубль и нефть продолжат дорожать, то по индексу РТС стоит ожидать восстановления до 1600 пунктов. Поддержка расположена на отметке 1435 пунктов.

По итогам недельных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,04%, до 3597,17 пункта. На новой неделе ожидаем обновления исторического максимума. Техническая картина благоприятна для продолжения восходящего тренда. Высока вероятность резкого роста до уровня 3700 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»