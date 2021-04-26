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ПСБ: Доходность 1-летних ОФЗ на горизонте ближайших 6 месяцев может вырасти еще на 25 – 75 б.п.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу 1-летние ОФЗ выросли в доходности до 5,25% (+24 б.п.). Гособлигации срочностью более 5 лет снизились в доходности на 1-2 б.п. Повышение ключевой ставки ЦБР до 5,0% (+50 б.п.) оказало нейтральное влияние на длинный участок кривой гособлигаций поскольку ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставки в диапазон 5 – 6% уже было заложено в котировки. В то же время более быстрое ужесточение ДКП, чем ранее ожидал рынок и существенной повышение прогноза по инфляции на 2021 г. вызвало сильную коррекцию на ближнем участке кривой ОФЗ. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2021 г. с 3,7 – 4,2% до 4,7 – 5,2% г/г. Опубликованный ЦБР прогноз ставки предполагает возможность ее повышения в диапазон 5 – 6% уже в этом году.

Сегодня с утра внешний новостной фон складывается нейтрально для рынка рублевых облигаций. С учетом ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП, текущий уровень доходности 10-летних ОФЗ около 7,00 – 7,10% считаем справедливым. Доходность 1-летних ОФЗ на горизонте ближайших 6 месяцев может вырасти еще на 25 – 75 б.п.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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