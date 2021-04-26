«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Ленты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Московской биржи не смог обновить максимум. Лидерами роста на фоне новости о сделке с СИБУРом стали акции Казанского Оргсинтеза (KZOSP 33,94, +39,90%). В числе аутсайдеров из-за закрытия реестра на дивиденд оказались бумаги ТМК (TRMK 80,94, -11,75%). Пара USD/RUB спустилась в диапазон 74,00–75,00.

Банк России поднял ключевую ставку до 5% годовых. Таким образом регулятор перешел к нейтральной ДКП: он намерен поддерживать ставку на уровне 5–6% при инфляции около 4%. Также возможен дальнейший пересмотр в рамках указанного коридора, но это будет зависеть от темпов роста цен. Ситуация на денежном рынке пока остается спокойной, ставки повысятся вслед за ключевой на 0,25–0,5 п.п. На горизонте полугода, на наш взгляд, указанное решение регулятора не окажет давления на темпы роста ВВП, но при этом оно может не сдержать, а начать стимулировать спрос, что будет препятствовать снижению инфляции. Как следствие, не исключено новое повышение ставки на один-два шага, если темпы роста цен не сократятся на горизонте трех месяцев.

Лента (LNTA 241,50, +1,39%) отчитается за 1-й квартал. Прогноз по выручке: 107 млрд руб. EBITDA может составить 11 млрд руб. Прибыль ожидается на уровне около 3 млрд руб. Рост оборота поддерживается продовольственной инфляцией и увеличением онлайн-продаж, но сдерживается конкуренцией со стороны дискаунтеров. Не исключаем дальнейшего снижения акций компаний потребительского сектора после повышения ключевой ставки.

Сбербанк, ао (SBER 293,00, +0,28%), спек. покупка, цель: 305 руб. Котировки могут пробить максимум и провести успешный штурм психологически значимой отметки 300 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон позитивен. Возможно обновление максимума по индексу Мосбиржи и его рост в диапазоне 3600–3650 пунктов. Вектор котировок будет зависеть от динамики на внешних площадках. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 74,10–75,10.