ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Ожидаем, что пара доллар/рубль закрепится в диапазоне 73-75 рубля

Ожидаем, что индекс МосБиржи выйти в середину диапазона 3600-3700 пунктов

Текущий уровень доходности 10-летних ОФЗ около 7,00 – 7,10% считаем справедливым

Распадская (ПОКУПАТЬ) повысила в 1 квартале добычу угля на 8%, продажи концентрата выросли на 5% – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Показатели Распадской выросли не только относительно 4 кв., но и 1 кв. 2020 г. Мы положительно оцениваем данные результаты, отмечая в том числе и рост цены – на 19% относительно 4 кв. и 10% - относительно 1 кв. 2020 г. На наш взгляд, хорошая ценовая конъюнктура рынка угля поддержит финансовые результаты Распадской по итогам 1 кв. 2021 г. Мы рекомендуем акции Распадской к покупке с таргетом в 275 руб./акцию.

Акционеры Сбербанка (ДЕРЖАТЬ) утвердили дивиденды за 2020 г. в размере 18,7 руб. на акцию - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Доходность предлагается неплохой – 6,4% по обыкновенным и 6,7% по привилегированным акциям на уровень закрытия 23.04.2021. Мы рекомендуем держать акции Сбера, с таргетом 320 руб. по обыкновенным акциям и 290 руб. – по привилегированным.

ПАО «Промсвязьбанк»