ИАЦ «Альпари»: На рынках ожидается положительная цепная реакция

На минувшей неделе индекс МосБиржи закрылся в небольшом минусе на уровне 3597,17 пункта (-0,04%) против закрытия 3598,44 пункта на прошлой неделе. Индекс РТС повысился на 0,99%, до 1511,85 пункта. Рубль укрепился против доллара и евро, хотя в начале недели находился под давлением на фоне ухудшения отношений между Россией и Чехией, а также разговоров на тему о возможном введении запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке.

Продажи рубля возобновились с новой силой во вторник, 20 апреля, после закрытия Россией воздушного пространства над Черным морем. Продажи были усилены общим укреплением доллара США, а также падением цен на нефть из-за быстрых темпов заражения COVID-19 в Индии и Китае.

Российская валюта и фондовые индексы получили поддержку во второй половине недели от заявлений министра обороны России Сергея Шойгу и налогового периода. Шойгу объявил о завершении учений и возврате войск в пункты постоянной дислокации. Напряжение между Украиной и Россией снизилось, рубль подорожал.

В пятницу рублевые пары снизились на фоне решения Банка России ужесточить денежно-кредитную политику. ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,0% годовых. Укрепление рубля и повышение цен на нефть в конце недели помогли индексам отыграть все потери.

Доллар/рубль

По итогам недельных торгов рубль укрепился к доллару США на 1,16%, до 74,98 руб. Пара доллар/рубль закрепилась ниже уровня 75 руб. Поскольку снизилась напряжённость между Украиной и Россией, то можно рассмотреть умеренное падение курса доллара до уровня 73,50 руб.

Успех продавцов будет зависеть от динамики цен на нефть. Нефтетрейдерам нужно пройти сопротивление $68, чтобы направиться к уровню $70 за баррель. Рост котировок сдерживается быстрым распространением коронавируса в Индии и Японии. Индийский штамм коронавируса добрался до Чехии и Швейцарии. Рынки ждут отмены локдаунов в Германии и Франции, что позитивно отразится на нефтяном рынке.

Евро/рубль

По итогам недельных торгов рубль подорожал против евро на 0,19%, до 90,68 руб. Курс евро снижался до ключевой поддержки 90,15 руб. На минувшей неделе статданные по еврозоне вышли лучше ожиданий. Экономика еврозоны восстанавливается. Из-за этого устояла поддержка. На этой неделе пик налоговых платежей приходится на 26 апреля. У продавцов будет пара дней в начале недели, чтобы закрепиться ниже 90 руб. на фоне дорожающей нефти. Ближайшая цель — 88,75 руб. если не получится, нас ожидает продолжение бокового движения.

Индекс РТС

По итогам недельных торгов индекс РТС вырос на 0,99%, до 1511,85 пункта. Укрепление рубля и повышение нефтяных котировок способствовали росту индекса РТС во второй половине недели. Закрытие недели ростом сформировало на дневном таймфрейме благоприятные условия для продолжения роста. Если рубль и нефть продолжат дорожать, то по индексу РТС Ожидаем восстановления до 1600 пунктов. Поддержка расположена на отметке 1435 пунктов.

Индекс МосБиржи

По итогам недельных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,04%, до 3597,17 пункта. На новой неделе ожидаем обновления исторического максимума. Техническая картина благоприятна для продолжения восходящего тренда. Высока вероятность резкого роста до уровня 3700 пунктов.

Резюме: на неделе с 26 по 30 апреля фокус внимания трейдеров будет направлен на заседание FOMC, данные по ВВП США и Германии за первый квартал. Китай опубликует данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.

Отличные данные по ВВП США и Германии окажут позитивное влияние на нефтяной рынок. На фоне дорожающей нефти ожидается укрепление рубля до 73,50 руб. Рост нефтяных котировок с укреплением рубля вызовут рост фондовых индексов. По индексу МосБиржи ближайшая цель — 3700 пунктов, по индексу РТС — 1600 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»