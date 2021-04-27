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ИАЦ «Альпари»: Ограничение экспорта бензина может больно ударить по имиджу России

Государство собирается временно ограничить экспорт бензина из России. Логика, по-видимому, такова: если ограничить экспорт бензина, значит, больше топлива будет продаваться на внутреннем рынке, что приведёт к увеличению предложения и снижению цен. Но есть и другие объяснения этих рискованных намерений правительства: в период длительных майских праздников 2021 года из-за ограничений на туризм и авиасообщение с зарубежными странами на внутреннем рынке может вырасти спрос на бензин, и, если экспорт бензина в майские праздники не будет ограничен, страна может столкнуться с дефицитом этого топлива. Но пока никто не доказал, что искусственные ограничения экспорта могут действительно сдержать рост цен.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на связанный с пандемией экономический кризис, экспорт бензина из России, по данным Федеральной таможенной службы, увеличился более чем на 12% до 5,82 млн тонн. Основными потребителями российского бензина за рубежом являются европейские страны (Нидерланды, Бельгия, страны Балтии), а также Китай, США, Монголия и страны Евразийского Союза, на экспорт в которые приходится в общей сложности 20% совокупного экспорта российского бензина. Крупнейшим экспортёром нефтепродуктов среди российских компаний является Киришский НПЗ, входящий в структуру «Сургутнефтегаза». Кроме него, крупными экспортёрами нефтепродуктов также являются НПЗ, принадлежащие «Роснефти» и «ЛУКОЙЛу». Из этого следует, что государство, ограничив экспорт, рискует столкнуться с недовольством бизнеса, причём крупного бизнеса, а также некоторых крупных госкомпаний.

Полагаем, что государство, увидев негативную реакцию бизнеса на намерения ограничить экспорт бензина, откажется от этой сомнительной идеи. Кроме того, ограничения на экспорт бензина в конкретные страны могут испортить имидж России за рубежом как надёжного поставщика энергоресурсов, да в итоге не получилось бы, что мы никак не можем преодолеть обидного стереотипа, что Россия способна экспортировать только сырьё, а её продукция с высокой добавленной стоимостью неконкурентоспособна. Мы полагаем, что самой эффективной мерой по сдерживанию роста цен могла бы стать полная отмена акцизов на бензин, поскольку сегодня налоги и акцизы занимают более 45% структуры розничной цены бензина.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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