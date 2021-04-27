ИАЦ «Альпари»: Рынок тянется вверх

В финальный апрельский понедельник российский фондовый рынок балансирует в хрупком плюсе. Это не помешало утром рублевому индикатору обновить максимум на отметке 3612,40 пункта, но расти дальше теми же темпами уже проблематично.

Индекс МосБиржи вырос до 3610 пунктов к вечеру и может приподняться до 3620 пунктов далее, если настрой ничто не собьет. Индекс РТС укрепился до 1520 пунктов и готов торговаться в пределах 1480-1535 пунктов.

Внутри отечественных площадок нет каких-то особенно ярких настроений. Складывается ощущение, что рынок местами растет по привычке и по инерции, которая очень быстро сходит на нет.

Неплохо себя в понедельник чувствуют компании энергетического сектора. Акции «РусГидро», «ТГК-1» и «Россетей» держатся в фаворитах спроса. В последних продолжает развиваться восходящая коррекция после обновления ранее локального минимума около 1,3985 руб. Позитивная волна может увести бумаги компании к 1,50 руб., и в случае закрепления над этим рубежом покупателям будет интересна область 1,5050-1,5200. При этом не стоит забывать, что среднесрочный нисходящий тренд тут все еще в силе.

Под давлением держатся акции «Полюс Золота», несмотря на вполне стабильные котировки золота. В бумаге второй день подряд развивается коррекция после обновления пика этой весны на отметке 15949 руб. Текущая корреляционная волна может остановиться около 15000 руб.

Акции «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» тянет вниз падающая в цене нефть.

Доллар США провел первую половину сессии в просадке, во второй выровнялся. Вечером «американец» торгуется по 74,91 руб. и пока способен оставаться в пределах 74,50-76,50 руб. Предыдущий диапазон 75,50-77,50 пока не отменяем, так как локальнее укрепление рубля уже сейчас выглядит чрезмерным, а это значит, что отечественная валюта может очень быстро поменять направление движения. Евро стоит 90,58 руб. и смещает краткосрочные границы колебаний в рамки 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»