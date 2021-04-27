«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3600 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В начале новой торговой пятидневки инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС в среду. Также 28 апреля президент Джо Байден обратится к Конгрессу и прояснит позицию Белого дома относительно повышения налогов. S&P 500 и большинство европейских индексов демонстрируют небольшой рост. Индикатором возможного снижения на рынках в начале мая становятся котировки криптовалют: если Bitcoin и Ethereum в конце прошлой недели теряли более 10%, то в понедельник рост по обоим показателям превышает 6% к 18.00 мск, снижая опасения инвесторов относительно глобальной коррекции.

Индекс Мосбиржи обновил максимум и достиг 3613 пунктов в 17.50 мск. Оба российских бенчмарка прибавляют около 0,5% в течение дня. Рубль дорожает на символические 0,3% к доллару и 0,4% к евро, консолидируясь вблизи отметок 74,8 и 90,3 соответственно. Цены на нефть не позволяют российской валюте укрепляться сильнее. Brent теряет около 0,4% к 18.00 мск. Впрочем, в течение торговой сессии просадка была сильнее. 28 апреля состоится заседание ОПЕК+, и мы не ожидаем пересмотра текущих соглашений. Позитивная динамика котировок сырьевых товаров сохраняется: например, медь к 18.00 дорожает на 2%. Цены на этот металл, а также на железную руду достигают максимума за 10 лет. Рост котировок сырьевых товаров обусловлен состоянием «risk on» на фондовых рынках и стабильностью цен на казначейские облигации США. Так, доходность 10-летних трежерис скорректировалась после недавнего максимума 1,776%, составив 1,563% к вечеру понедельника.

Длительные майские праздники могут оказать давление на торговую активность в рублевых активах. 28 апреля состоится заседание трехсторонней контактной группы по Украине. Прогресс в переговорах снизит геополитические риски.

В лидерах роста на Мосбирже химические и нефтехимические компании, потребительский сектор и электроэнергетика. Металлурги и добывающие компании к концу торговой сессии также демонстрируют позитивную динамику: Мечел, ГМК Норникель, ВСМПО-Ависма прибавляют более 2%. Совет директоров Магнита рекомендовал выплатить акционерам 245,31 рубля на одну акцию, на что бумаги ретейлера отреагировали ростом в рамках 0,5%.

Продолжается публикация квартальных результатов российских компаний. Чистая прибыль розничной сети Лента за отчетный период снизилась на 58,7%, до 1,3 млрд руб., выручка увеличилась на 1,2%, до 107,3 млрд руб. По итогам 1-го квартала выручка Русагро выросла на 51% г/г, до 50,9 млрд руб. Группа Интер РАО за тот же период увеличила выработку электроэнергии на 10%, до 31,2 млрд кВт*ч. Акции энергетической компании демонстрируют рост в рамках 3%.

Ожидаем закрепления индекса Мосбиржи выше 3600 пунктов при благоприятной ситуации на внешних рынках и снижении волатильности в преддверии заседания ФРС. Валютные пары USD/RUB и EUR/RUB в ходе торгов понедельника будет тяготеть к диапазонам 74–75,3 и 89,7–91 соответственно.