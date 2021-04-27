ПСБ: Лента увеличила онлайн-продажи в 7,7 раз

В понедельник Лента впервые раскрыла финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. Выручка ритейлера выросла на 1,2% г/г, а EBITDA и рентабельность снизились, что связано с эффектом «высокой базы» 1 кв. 2020 г. Онлайн-продажи выросли в 7,7 раза г/г, а количество онлайн-заказов – в 9,7 раз. Сохраняем позитивный взгляд на акции и рекомендуем «покупать»: целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 18%.

Один из крупнейших российских ритейлеров, Лента, сегодня впервые раскрыл финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. и объявил, что теперь будет их публиковать на ежеквартальной основе (ранее – на полугодовой).

Выручка ритейлера выросла на 1,2% г/г, до 107,312 млрд рублей, за счет розничных продаж (+1,5% г/г). Причем основной рост сгенерировал сегмент гипермаркетов (+1,7% г/г), тогда как сегмент супермаркетов показал снижение розничных продаж на 1,1% г/г.

Сопоставимые розничные продажи (LfL) выросли на 1,3% за счет роста среднего чека на 11,6%, который был частично нивелирован падением покупательского трафика на 9,3%. Быстрорастущие каналы онлайн-продаж Ленты стали одним из ключевых драйверов роста в 1 кв. Они выросли в 7,7 раза г/г, до 3,813 млрд рублей, а доля онлайн-продаж составила 3,6% от общего объема. Количество онлайн-заказов в январе-марте выросло в 9,7 раз до 2,152 млн.

Компания имеет собственную платформу click & collect во всех 89 городах присутствия магазинов, сервис собственной экспресс-доставки, а также налаженную работу с онлайн-партнерами. Год назад представительство компании по регионам было в несколько раз меньше, а некоторые сервисы не были запущены.

На не очень высокую динамику 1 кв. оказал влияние эффект "высокой базы" резко возросшего пандемийного спроса в 1 кв. 2020 г., когда потребители начали массово запасаться товарами впрок. Без учета этого эффекта рост скорректированной розничной выручки Ленты составил 6,9%, LfL-продаж - 7,3%.

EBITDA Ленты в 1 кв. снизилась на 26,9%, до 6,666 млрд рублей, а рентабельность составила 6,2% против 8,6% годом ранее. Снижение показателя было обусловлено увеличением инвестиций в рост бизнеса и онлайн-каналы, индексацией заработной платы сотрудников и другими разовыми расходами связанными с COVID-19.

Чистая прибыль упала на 58,7%, до 1,317 млрд рублей, вследствие снижения почти в 2 раза операционной прибыли, которая в свою очередь упала за счет роста расходов: коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли на 13,5% г/г до 21,6 млрд рублей и составили 20,1% от общей выручки.

Капитальные затраты в 1 кв.2021 г. выросли на 51,1% и составили 3,2 млрд руб. Они были связаны со строительством новых гипермаркетов и супермаркетов, а также строительством распределительных центров и инвестициями в IT.

Свободный денежный поток (FCF) за период составил -5,4 млрд рублей, на 3,7 млрд рублей ниже, чем в 1 кв. 2020 года, что в основном связано с более низкой EBITDA.

По состоянию на конец 1 кв. общий долг компании снизился до 78,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,7х, что выше 1,5х в конце 2020 года.

Мы умеренно-положительно оцениваем результаты компании, она продолжает активно наращивать долю онлайн-продаж, снижая тем самым риски нишевого игрока. Ранее компания публиковала стратегию, которая подразумевает отход от формата развития только крупных магазинов и переход к более мелким форматам - магазинам у дома. Также Лента планирует занять более 10% российского рынка продаж через интернет (e-grocery). Мы уже ранее отмечали, что при старте реализации программы, заявленной в стратегии, EBITDA и рентабельность могут снизиться, а капитальные затраты возрасти, - в перспективе мы ожидаем восстановления показателей.

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Ленты, компания является крупнейшей сетью гипермаркетов и четвертым по выручке ритейлером в России. Рекомендуем «покупать» - целевой диапазон 280 руб. за акцию, потенциал роста 18% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»